Un mit care circulă din anii 70 s-a rostogolit din telefon în telefon și a dus la violență în 2026. Un echipaj de ambulanță a fost atacat cu bâte și topoare, pentru că niște oameni au crezut o dezinformarea de pe Tiktok: că există ambulanța neagră care fură copiii. Jurnalistul Digi24 Ioana Ciurlea a vorbit în exclusivitate cu rudele atacatorilor și cu medicii care le-au căzut victime, într-un nou episod din campania "Pe frontul dezinformării."

Fraților, uitați-vă, ambulanța neagră există. Există, fraților! Are și număr de telefon. Uitați ambulanța neagră care fură copii, fraților! Numere false, ia uitați ambulanța neagră!



Unul dintre ei avea un topor mare, o secure. S-a întors și a dat cu toporul și-n parbriz. De jur împrejur lovituri în mașină.



Știți că nu există o ambulață care să fure copii?

Dar am văzut ambulața, am văzut pe Tiktok, pe telefon.



Atacul acela a fost extrem de sălbatic.



N-o vrut să facă, Doamne frește așa ceva! Le pare și lor rău. Tot plâng. Noi plângem de-o parte, ei de alta.



A fost un șoc! Am zis cum adică au atacat o ambulanță?



De pe Tiktok, doamna, sărumâna!

De pe Tiktok e?

Da! La Sălaj a luat copiii de acolo



Cum sunt aștia sunt foarte mulți oameni în România care cred în știri false, nu știu să verifice o știre și cred orice.

Cum ajung niște oameni care văd o ambulanță albă să creadă că e neagră și că fură copiii? Să pună mâna pe topare, bâte și pietre și să o atace? Ca să înțelegem contextul acestui gest absurd am mers în comuna Recea Cristur, din județul Cluj. Acolo, în august, un ambulanțier, un medic, o asistentă și pacientul pe care îl aveau în ambulanță s-au trezit blocați în stradă sub o ploaie de lovituri.

Mariana Baciu - medic ambulanță

Atacul acela a fost extrem de sălbatic!

La ce v-ați gândit cel mai rău în momentele acelea?

Că mor de ziua mea!

De ziua ei, medicul Mariana Baciu nu a sărbătorit acasă, cu ai ei, a mers să ajute alți oameni, așa cum face de 23 de ani. Nici nu a știu ce i se întâmplă când atacatorii au blocat ambulanța.

Mariana Baciu - medic ambulanță

Unul dintre ei avea un topor mare, o secure și unul un par foarte mare, înalt cât el. Cu securea au dat în oglinda retrovizoare și s-a întors și a dat cu securea și în parbriz. M-am lăsat pe scaun și am început să țip. Nu am mai văzut ce se întâmplă dar auzeam de jur împrejur lovituri în mașină.

Aici e secure, aici e secure...

Ce i-a făcut pe acești oameni să pună mâna pe topor? Am fi vrut să îi întrebăm, dar toți opt sunt după gratii. Printre lacrimi, rudele lor spun că de vină sunt...



Tiktok-urile aiestea, eu nu știu... că nu am nici telefon. De pe Tiktok e toată treaba asta, că nu se apuca nimeni să facă treburile astea.

I-a îndepărtat Satana, că n-a vrut să facă, Doamne fereste! Le pare și lor rău. Tot plâng. Noi plângem de-o parte, ei de alta.

S-a dat zvonul în județul Sălaj că le-au dispărut romilor copiii... i-a luat salvarea neagră... Tiktok-ul a fost plin.

Știți că nu există care să fure copii?

Dar am văzut ambulanța, am văzut pe Tiktok, pe telefoane.

Deși toți dau vina pe o minciună de pe TikTok, nici acum nu par convinși că nu există o ambulanță neagră care fură copii.

Nu suntem oameni violenți..

Dvs credeți acum când noi vorbim că la Sălaj au fost furați niște copii?

Au fost! Așa am auzit de pe telefoane.

Dar să știți că nu tot ce auziți e adevărat.

Asta nu știu, dar copiii s-au speriat, era seara, salvarea s-a plimbat pe drum, nu a bagat girofarulurile alea să știe oamenii.

Mariana Baciu - medic ambulanță

Ei spun acum că mașina aceea era nouă pentru ei. Nu e adevărat! Mașina aceea, există acte doveditoare, fusese cu două zile înainte la ei.

În comuna în care locuiesc acești oameni există cabinet medical și ambulanță, deci, nu, nu vedeau pentru prima dată un astfel de vehicul. Isteria s-a instalat, însă, atunci când ambulanța, chemată la un pacient, a oprit lângă o gașcă de adolescenți, pentru că nu găsea adresa.

Laurian Rus - primar Recea Cristur

Copiii erau adunați aici, ambulanța s-a oprit la ei să îi întrebe de adresa respectivă, copiii au început să fugă cu bicicletele. Le era frică de ambulanță pentru că în acel moment le-a apărut pe telefone, pe Facebook, pe TikTok, că într-o comună vecină, în județul Sălaj, o ambulanță neagră a furat doi copiii.

Adolescenții se adunaseră la băncile inteligente din comună, care le dau acces gratuit la internet.

Ce paradox, le aduci știința în comună și ei ajung la prostii.

Mariana Baciu - medic ambulanță

Noi n-am apucat să deschidem geamul să întrebăm, ceva se auzea de afară legat de poliție. În mometul în care am dat geamul jos ei deja ei erau la 30 de metri, strigau și filmau. Postaseră deja pe rețelele de socializare că a venit pericolul la ei în sat. (CAPTURA FOTO) Alterior am aflat, când am primit o captură de ecran, că aveau 86 de distribuiri și vreo 241 de inimioare.

Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților!

După ce a preluat pacientul să îl ducă la spital, echipajul s-a trezit lovit din spate.

Mariana Baciu - medic ambulanță

Mi-am dat seama că atunci când colegul mei a coborât să vadă despre ce e vorba, îl puteau prinde acolo. Dumneavoastră vă dați seama ce ar fi însemnat lucrul asta? Am mai auzit o bubuitură din parte lui, s-a spart geamul și noi am plecat. Am început să sunăm autoritățile, să sunăm. Asistenta care era în spate cu pacientul tot drumul a fost cu ochii lipiți pe geamul din spate, de spaimă și de frică că ne ajung, că ne opresc.

A urmat un drum de teroare, pe care ambulanțierul l-a făcut cu un ochi plin de cioburi.

Mariana Baciu - medic ambulanță

Mi-am dat seama că el nu mai vede când ajuns la UPU Cluj, a trebuit să trecem pe un culoar, pe partea stângă erau mașini și el nu a văzut să se poată încadra pe culoar să putem merge.

Au trecut mai bine de trei luni de atunci și ambulanțierul nu știe dacă va mai vedea bine vreodată. A fost de mai multe ori operat și e în continuare în concediu medical. Viața lui nu va mai fi la fel după acel atac.

A făcut așa din frică, ca să își apere copiii...

De ce nu au sunat la poliție? De ce au pus mâna pe topor?

N-a pus nici mâna pe topor.. așa a zis... dar... după aceea a sunat... o sunat și...

Unele gesturi nu își găsesc explicații. Și nici părerile de rău nu mai conving pe cineva. Localnicii din Recea Cristur au simțit că atacul a făcut de râs întreaga comunitate.

Dacă eu iau o furcă și vă lovesc... după aceea... vai, îmi pare rău foarte rău că v-am lovit, dar v-am lovit. Hai să fim serioși! Înainte de a face ceva te gândești.

Ne întoarcem la medicul Mariana Baciu. Am vrut să înțelegem cum te întorci la muncă, să salvezi vieți, după o experiență atât de șocantă.

Mariana Baciu - medic ambulanță

Zile în șir mi-era teamă și mă uitam peste umăr oriunde mă aflam îmbrăcată în echipamentul ăsta. Mi-era groază că vor fi solicitări în zona respectiva și va trebui să mă duc. Nu înțeleg cum în secolul 21 niște oameni pot ajunge să creadă așa ceva. Am 5 nepoți acasă îmi sunt dragi copiii ca lumina ochilor. Am adus pe lume poate 50, poate 100 de copii de când lucrez. Nu cred că s-ar putea gândi cineva că un medic, un om, ar putea face rău unui alt om, sau unui copil.

Și totuși, mitul ambulanței negre care fură copiii rezistă și convinge de zeci de ani.

În Polonia anilor '60 și '70, se vorbea despre o Volgă neagră. În unele versiuni, la volan era un preot sau o călugăriță. Se spunea că răpeau copii, iar sângele lor era folosit la transfuzii pentru bolnavi bogați. În Cehoslovacia anilor '80, vehiculul din poveste era o ambulanță. Mitul spunea că răpea copii pentru organe. În octombrie 1988, un ofițer de poliție dezmințea oficial zvonul la televiziunea cehoslovacă. În anii 2000 mitul ambulanței negre a ajuns și în Romania. În 2018, în București, o mulțime a agresat-o pe scriitoarea Doina Popescu-Brăila. Oamenii au crezut că fură copii cu Ambulanța pentru Literatură, un vehicul pe care scriitoarea îl folosea ca să promoveze cititul. Nu a existat nici macar un caz care să se confirme, dar mitul prinde pentru ca vizeaza un subiect sensibil: copiii!

Atacul din Recea Cristur a șocat pe toată lumea.

Horia Simu - manager Serviciul de Ambulanță Cluj

Am avut echipaj luat ostatic, s-a pus cuțitul la gât și de aici nu mai pleacă nimeni. Am avut foarte multe evenimente, dar nu așa ceva! Și nu atacarea unei ambulanțe. Totuși nu merge să care cartofi, merge să salveze oameni.

Uitați, ambulanța neagră care fură copii, fraților.

Horia Simu

O ambulanță care e albă... cât de albă putea fi!

Poate v-ați fi imaginat că atacul a avut loc într-un sat uitat de lume. Nu. S-a întâmplat într-o localitatea dezvoltată cu fonduri europene, în care există cabinet medical și ambulanță, drumuri asfaltate, iluminat inteligent, internet gratuit, iar copiii merg la școală.

Laurian Rus - primar Recea Cristur

Toți avem telefoane, rețele de socializare. Aici în localitate dvs cât de prezentă e chestia asta?

Foarte prezentă, de la cel mai mic copil de 5 ani. Eu am o nepoțică... trebuie să ascundem telefonul de ea, știe să intre pe net, știe orice. La fel și copiii de rromi. Ei au o situație bună, nu sunt săraci, toți au în case telefoane, plasme. Un director de la Radio Cluj i-a adunat și a făcut o informare cu ei, a încercat să le explice că nu tot ce văd acolo e real.

După atac, Consiliul Național al Audiovizualului a cerut rețelelor de socializare să șteargă 90 de clipuri care făceau referire la ambulanța neagră.

Valentin Jucan - vicepreședinte CNA

Tiktok în acel moment a reacționat prompt și a eliminat până și hastagurile cu ambulanța neagră. Sunt niște minciuni care se aruncă în spațiul public cu o iresponsabilitate incredibilă și aplicarea codului penal cu privire la difuzarea de informații false, știind că sunt false, cu scopul de a crea un prejudiciu, ar trebui să se aplice mai des.

Atacatorii au fost trimiși în judecată pentru lovirea personalului medical aflat în exercițiul funcțiunii, distrugere, tulburarea ordinii publice și împiedicarea circulației pe drumurile publice și riscă între 2 și 4 ani de închisoare. În încheiere, un îndemn valabil pentru orice informație ne apare în fața ochilor.

Horia Simu - manager Serviciul de Ambulanță Cluj

Să se uite în 10 surse, să își întrebe un prieten, nu să vorbească doar cu telefonul și telefonul cu ei. Să schimbe puțin!