E imposibil să ne mai imaginam viața fără tehnologie. Ne sperie însă gândul că ceilalți o pot folosi împotriva noastră ca să ne spioneze, să ne manipuleze, să ne ia drepturile, libertățile, chiar și banii. Asistăm totuși la un paradox. Pe cât de darnici suntem cu informațiile personale pe rețelele de socializare, pe atât de suspicioși și vocali devenim când vine vorba de etape firești de evoluție tehnologică implementate de diverse instituții publice naționale sau europene. Iar România are mult de recuperat la acest capitol. Care este explicația și ce soluții există?

„Ne apropiem cu pași repezi de cipare, dragi români!"

„Să ni se spună de către domniile voastre dacă în actuala carte de identitate există o antenă de tip gps.”

„Un cip în buletin este un ochi care nu doarme niciodată"

„Noi nu vrem să fim închiși în pușcării digitale."

„În plan religios, se pune în pericol însăși mântuirea."

„Mi s-a părut foarte suspect că lucrătorul de la ghișeu încerca să mă combine să-mi fac modelul cu cip, adică să mă amprenteze."

“Populația nu este conștientă de existența acestui război informațional.”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: ”Astfel de opinii, alimentate de diverse conspirații, au împânzit spațiul public, au creat panică și au îngreunat implementarea unuia dintre primele proiecte strategice de digitalizare din România. Cartea electronică de identitate a devenit rapid "buletinul cu cip", o sperietoare a cărei forță a surclasat orice comunicare oficială mai bine de două decenii. Ce le-a venit autorităților să schimbe actul de identitate? A fost o solicitare a Comisiei Europene deoarece vechiul buletin românesc poate fi falsificat foarte ușor și reprezintă un risc de securitate la nivelul întregului spațiu comunitar. România a avut la dispoziție fonduri nerambursabile pentru a elibera gratuit 5 milioane de cărți electronice de identitate până în vara lui 2026. Isteria declanșată de această "spaimă de cipare" ne-a făcut să pierdem jumătate din sumă, adică 40 de milioane de euro. Cum am ajuns aici?”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: „Astăzi suntem, în opinia mea, parte a unui război informațional. Populația nu este conștientă de existența acestui război informațional.”

Irina Schrotter, antreprenor: „Noi suntem supuși de ani de zile la dezinformări. E suficient să creeze confuzie și să te facă să spui: dom'le, toți mint sau toți sunt hoți sau oricare vine e același lucru. Astea sunt replici și mesaje care țin de războiul hibrid şi de dezinformare”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: „Care este frica în acest tipar al conspirațiilor din zona tehnologiei”

dr. Cristina Șchiopu, medic specialist psihiatru: „Este frica cea mai profundă a umanității, frica de a ne pierde autonomia, libertatea și independența. Dacă vorbim despre buletine, vorbim despre ceea ce reprezintă identitatea noastră, integrarea noastră socială”

“Eu sunt împotriva buletinului cu cip. Mi se pare că celălalt era foarte ok, nu era nevoie să trecem la ceva suplimentar.”

Dragoș Gavriluț, expert în securitate cibernetică: "Lumea nu înțelege ceea ce se ascunde în spatele tehnologiei. Şi atunci e foarte uşor să-ți imaginezi tot felul de potențiale lucruri rele.”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: "Poate un cip să urmărească?”

Dragoș Gavriluț, expert în securitate cibernetică: "Nu poate. Este un dispozitiv de stocare”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: „Cartea electronică asigură un anumit nivel de certitudine. În interacțiunea cu administrația publică, identitatea ta este certă de la distanță.”

„Cu cipurile și cu astea sunt contra. Sunt anumite chestii care sunt limita bunului simt. Dar cipuri... E deja prea de tot.”

Dragoș Gavriluț, expert în securitate cibernetică: „Dar dacă în loc de cip i-am fi spus un usb, oare mai eram la fel de speriați?”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: „Pot fi periculoase?”

“Sincer, depinde cred cât ești de spiritual, nu știu, cât crezi în ce se regăsesc în cărțile de rugăciuni, pentru că acolo cred că se scrie, la un moment dat, despre cipuri și despre chestia asta în care se ajunge să fii robotizat. Eu, de exemplu, nu o să fac buletinul ăsta nou. Vreau să cred ce zice biserica mai mult decât ce se întâmplă în modernism."

Irina Schrotter, antreprenor: „Facem exact ceea ce cei care dezinformează îşi doresc. Să ne dezbine”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: „De ce avem zona asta foarte profundă, așa, de păreri și de bănuieli și de frici, până la urmă?”

“Poate neîncredere, nu știu.”

“În cine?”

“În tehnologie și în cine o face, probabil.”

dr. Cristina Șchiopu, medic specialist psihiatru: „Vorbim de frica de alți oameni. Până la urmă e vorba de oameni împotriva altor oameni, care ar putea manipula tehnologia într-un sens negativ.”

Irina Schrotter, antreprenor: “Problema este că noi am ajuns în punctul în care realitățile sunt atât de diferite, că noi nu mai putem comunica între noi.”

„Statul colectează și cunoaște despre noi 0,01% din totalul datelor pe care le are despre noi orice rețea socială cu care interacționăm.”

dr. Cristina Șchiopu, medic specialist psihiatru: “Cred că noi singuri ne facem mai mult rău și am să vă explic: postăm că suntem în vacanță, da, postăm ziua, data, locația, cât de mult ne bucurăm, eventual poze cu membri ai familiei.”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: "...dar avem o problemă să ne legitimăm cu cartea electronică de identitate"

Dragoș Gavriluț, expert în securitate cibernetică: „Marea majoritate a oamenilor, când intră pe rețelele de socializare, dau mult, mult mai multe informaţii decât ar trebui să dea.”

“Noi postăm că așa avem noi dreptul să postăm. Da, e viața fiecărui om, până la urmă”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: “Ne plângem cât de periculos este statul tocmai pe aceste rețele sociale. Statul ar avea câteva sute de mii de angajați. Avem idee câți angajați are Meta? Peste 4 miliarde. Pentru că toți utilizatorii de Meta participă la structurarea în fiecare zi a datelor. Și nu numai că participă, dar participă inconștient, secundă de secundă.”

Dragoș Gavriluț, expert în securitate cibernetică: „Dacă ar fi să îți faci, așa, o listă câte date ai pus tu pe Instagram pe Facebook, pe TikTok şi aşa mai departe... hai să ne gândim şi câte date cu adevărat colectează statul.”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: „Statul colectează și cunoaște despre noi 0,01% din totalul datelor pe care le are despre noi orice rețea socială cu care noi interacționăm.”

Irina Schrotter, antreprenor: „Suntem studiați, suntem profilați de foarte, foarte mulți ani și se ştie exact care sunt grupurile din România, la ce reacţionează”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: „În administrația publică nu există capacitate administrativă pentru a face față unui astfel de război.”

Irina Schrotter, antreprenor: “Vid pe planeta noastră nu există. Orice spaţiu lăsat gol va fi umplut cu ceva. Şi dacă autoritățile nu comunică într-o situație, într-o chestiune, cineva vine și umple golul.”

Dan Chirleşan, economist: „Omul simplu deschide TikTok-ul și în 30 de secunde află ceva. Și i se pare că acel ceva este meritoriu.”

“România este aproape să piardă ritmul.”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: “Aproape 90% dintre români folosesc internetul zilnic. Dar un telefon inteligent nu ne face experți. Scroll, click, share sau like nu înseamnă competențe digitale. Doar o treime din populația României știe să folosească programe digitale în scop educațional sau profesional. În majoritatea statelor europene, procentul este dublu. De asemenea, numai un român din patru accesează platformele și aplicațiile guvernamentale pentru a plăti taxe, impozite, pentru a solicita documente sau pentru a afla informații. Ceilalți preferă să stea la rând la ghișee. Explicația e simplă, dar și îngrijorătoare: în topul digitalizării din Uniunea Europeană, România este pe ultimul loc, cu un scor de aproape trei ori mai mic decât statele aflate pe primele poziții.”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: „În domeniul digitalizării, trebuie să recunosc că ceea ce mă neliniștește astăzi este viteza de dezvoltare tehnologică. România este aproape să piardă ritmul.”

Irina Schrotter, antreprenor: „Aici ne împiedicăm nu numai de voința politică, dar și de rezistența structurilor administrative, atât centrale, cât și teritoriale care își apără cu o deosebită îndârjire scaunele și care sunt convinși că în noua epocă digitală îşi vor pierde slujbele.”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: „Astăzi în administrația publică există 33 de aplicații pe care le poți instala pe telefonul mobil. Ți-o dorești pe a 34 sau îți dorești o singură aplicație integrată, în care să ai toate funcțiile posibile?”

Dan Chirleşan, economist: „Ce vede cetățeanul? Vede limbajul ăsta dificil pe care îl practică funcţionarii publici. El se duce la ghişeu să-şi plătească taxele. Guvernul îi spune: vezi că ţi-am creat ghişeul.ro. Descoperi că nu e echipat cu documentele justificative aferente unei gestiuni electronice. Şi atunci cetățeanul se întreabă: n-or fi iar bani aruncaţi degeaba?”

“Cheia între popor și stat și conducători este comunicarea. Dacă această comunicare este una defectuoasă, clar și poporul interpretează anumite lucruri și aceste lucruri dau naștere unor conspirații.”

“Euro digital nu este criptomonedă. Nu este ceva ce vine din elicopter gratis şi expiră la o anumită dată.”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: “Banii. Au fost și vor rămâne o temă folosită obsesiv de conspiraționiști. Iar narativul " Uniunea Europeană interzice cash-ul" s-a rostogolit de mai multe ori în ultimii ani - când a fost actualizată legislația fiscală comunitară și s-au limitat plățile cu numerar, dar și în contextul pregătirii pentru Euro digital. Dezinformările lansate în spațiul public hrănesc scepticismul românilor față de evoluțiile tehnologice.“

Costi Ioniță, cântăreț (noiembrie 2022): "Fraților, e foarte important să plătim cash atât cât mai putem. În momentul în care n-o să mai plătim cu cash se vor retrage toate bancomatele, se vor retrage banii fizici și în momentul ăla... controlul absolut."

Samuel Zărnescu, consilier parlamentar AUR: (iulie 2026) "Interzicem plata numerar. De ce? Ca să controlam noi pe toți cei care fac tranzacții și să știm ce cumpără, ce nu cumpără. Și dacă nu ascultă de noi, îi vom bloca cardurile."

Dan Chirleşan, economist: “Văzând oameni care au excelat în alte domenii, te întrebi cum au devenit un fel de propovăduitori ai fake news-urilor?”

„Asta e marea frica oamenilor: să nu-și piardă banii”

dr. Cristina Șchiopu, medic specialist psihiatru: „În momentul în care totul depinde de tehnologie, din nou simțim lipsa de control, simțim că banii nu ne mai aparțin. Și atunci iată cum se sădește o teamă care generează alte conspirații.”

Cezar Ionașcu, influencer (2022): "Toate aceste monede digitale care vor veni mai repede decât vă așteptați, vor avea un termen de scadență. Veți avea două, maxim trei luni în care le veți putea cheltui... Știți cum se traduce asta? Nu vom mai avea voie la deținerea de averi sau bogății"

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: „Ce este euro digital?”

Dan Chirleşan, economist: “Este o evoluție. Este un proiect prin care Europa încearcă să țină pasul cu lumea globală a tranzacţiilor comerciale. Și aș completa că euro digital nu este criptomonedă. Nu este ceva ce vine din elicopter gratis şi expiră la o anumită dată.”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: „Moneda nu are cum să dispară și temerile acestea sunt influențate, sunt amplificate de entități care își doresc crearea unor stări de nesiguranță. Există și entități statale și problema noastră este că nu avem curajul, nu avem puterea să recunoaștem, care sunt deranjate de faptul că piața unică europeană funcționează.”

„Dacă vrem să avem o șansă în competiția globală, trebuie să fim aliniați din punct de vedere tehnologic.”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: „Tehnologia, odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, a ajuns în punctul în care nu ne lasă multe opțiuni. Trebuie să învățăm să o folosim eficient sau, așa cum spun creatorii ei, ne va distruge. Ce soluții alegem?”

Cătălin Giulescu, fost președinte Autoritatea pentru Digitalizarea României: “Dacă nu ne vom trezi, dacă nu vom avea o acțiune coerentă în domeniul digitalizării, evaluând cu mare atenție nu numai impactul, dar și potențialul dezvoltării inteligenței artificiale, vom pierde trendul și nu-l vom mai recupera niciodată.”

Dan Chirleşan, economist: „Problema nu e cât de digitalizați suntem, ci cum transformăm această digitalizare într-o informație pe care s-o putem înmagazina în mintea noastră, adică pe hard disk-ul intern, nu pe cel al telefonului mobil. S-o putem procesa, să ne putem pune întrebări și găsi răspunsuri.”

Dragoș Gavriluț, expert în securitate cibernetică: „Frica mea e ca oamenii, generațiile tinere, în special, să nu se obişnuiască prea mult cu AI-ul. Tehnologia nu va dispărea, dar trebuie găsit acel echilibru corect între unde cu adevărat poate să fie utilă și din ce punct poate să fie dăunătoare.”

Irina Schrotter, antreprenor: „Dacă vrem să avem o șansă în competiția globală, trebuie să fim aliniați din punct de vedere tehnologic. Să începem să vorbim deschis unii cu alţii, să ne acceptăm și să avem răbdare unii cu părerile altora. S-ar putea să fie un drum cu mai multe șanse de câștig decât drumul pe care suntem acum, în care suntem proști și deștepți.”