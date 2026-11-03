2020 este anul în care omenirea s-a confruntat nu doar cu spaima teribilă provocată de o urgență sanitară nemaintâlnită, pandemia de Covid 19, ci și cu un alt fenomen de proporții ce face o mulțime de victime și astăzi - o pandemie de dezinformare. Urgența medicală a fost depășită, însă campania agresivă de informații false și conspirații a lăsat în urmă suspiciuni, a erodat dramatic încrederea în autorități și în medici și a declanșat o reacție violentă de respingere a vaccinurilor. Consecințele se văd deja: au reapărut boli aproape eradicate și au explodat altele care ar fi putut fi prevenite. Cum s-a ajuns în acest punct? Ce e de făcut ca să nu dăm cu piciorul la sute de ani de progres al științei, să nu capitulăm în fața conspirațiilor?

“Chestia cu fertilitatea m-a îngijorat. Am două fete și la asta m-am gândit”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24 - "31 decembrie 2019 - autoritățile din Wuhan, China, anunță primul focar de Covid 19, o boală provocată de un virus nou, care a destabilizat tot mapamondul. Virusul ajunge în România în februarie 2020. Peste 3,5 milioane de români s-au îmbolnăvit, iar numărul morților a depășit cifra de 68.000, potrivit datelor oficiale. Pandemia provocată de acest coronavirus a îngenuncheat sisteme medicale, chiar și pe cele considerate performante, și a facut ravagii și în mințile oamenilor. A declanșat un val nemaintâlnit de dezinformare, un fenomen global, chiar mai periculos și mai rezistent decât virusul în sine, pe care Organizația Mondială a Sănătății l-a numit oficial "infodemie". "

Oamenii încă își amintesc multe dintre conspirațiile acelei perioade.

„O să ni se pună cipuri în mână. Putem să plătim după cu mâna...”

“Semnalele de la antene cumva îți afectează corpul într-un mod negativ dacă te vaccinezi.”

“Dă autism.“

“Suntem prea mulți și trebuie să fim eliminați.“

“Proprietarul de la farmacie, dacă vindea 1000 de de teste, putea să-și ia o mașină de 100.000 euro primă.”

“Faptul că îți pun cipuri ca să te controleze.”

„O doamna a venit la mine pe stradă și mi-a spus: mă urmărești! Striga la mine.” - povestește Bill Gates într-un interviu pentru Politico, la finalul anului trecut.

Diana Șoșoacă (declarație 2021): "Sunt cercetători care spun că dau sterilitate pe trei generații!”

“Chestia cu fertilitatea... m-a, m-a îngijorat. Eu am două fete și la asta m-am gândit.”

(Arhimandritul Zenovie Grigore, starețul Mănăstirii Nechit din județul Neamț, declarație 2021): "După vaccinare, o perioadă mică de timp, pielea oamenilor se va umple de solzi ca la pești."

Bogdan Mălăele, comedian: “Pielea oamenilor se va umple de solzi ca la pești? Jesus! Preotul nu are niciodată treabă să-ți spună că îți cresc solzi de pește dacă îți faci vaccinul covid. Eu unul l-am făcut, am făcut și booster și am un singur solz, un singur solz am, aici la spate.”

Dr. Valeriu Gheorghiță: "Au fost foarte multe mesaje fragmentate, unele contradictorii”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24 - "Ce a declanșat această isterie? Acest flux paralel de informații false? Imaginați-vă sentimentul de frică în fața unei boli necunoscute amplificat de bâlbele și stângăciile autorităților. S-a comunicat fragmentat, ambiguu, fazele pandemiei au fost explicate neclar, măsurile nu au avut coerență. Au existat și suspiciuni de corupție. Pe fondul acesta, odată pornit, malaxorul dezinformării a fost o sursă continuă de conspirații și fake news-uri, care au anihilat de multe ori canalele oficiale de comunicare."

Ștefan Cojocaru, sociolog: "S-au construit celule de criză care nu transmiteau mesaje coerente..."

Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță, comandant Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu": "Vorbeam de o boală nouă, vorbeam de o boală la care evoluția nu se cunoștea. Au fost foarte multe mesaje fragmentate, unele contradictorii.”

Cătălina Ionescu, pediatru, director medical Spitalul Sfânta Maria Iași: “Nu ştiam de ce ne lovim, nu ştiam ce să facem, cum să facem să fie bine. În toată lumea, nimeni nu avea informaţiile.”

Bogdan Mălăele, comedian: „Oameni neinformaţi care ne informau pe noi. Nici acum nu s-a stabilit ce era fals și ce era adevărat.”

Ștefan Cojocaru, sociolog: “Lipsa de comunicare duce la accentuarea acestor frici ale indivizilor. Noi trăim într-o lume a fricilor.”

Cristian Grigore, psiholog: “Dacă știința este destul de rezervată în a spune un prognostic - vom face tot ceea ce ține de noi, o să vedem evoluția - toată manipularea vine în termeni de certitudine și adevăr”

Cătălina Ionescu, pediatru, director medical Spitalul Sfânta Maria Iași: “Noi, care am lucrat în sistemul sanitar, nu am considerat covidul – pandemia - o păcăleală. Vedeai cum un pacient care acum era bine, în 24-48h se ducea.”

Bogdan Mălăele, comedian: “M-am vaccinat, am purtat mască, am făcut tot ce mi-au zis. Şi care a fost cerința mea, după - să facem o analiză să vedem cine și cât a furat - și oamenii ăia să se ducă la pușcărie dacă au făcut asta și dacă au abuzat de încrederea noastră.”

Bogdan Mălăele, comedian: “Algoritmul de pe TikTok nu iartă. El, dacă simte că îți plac teoriile conspirație, o să ți le arate”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24 - "La trei luni doar de la debutul pandemiei, Comisia Europeană identificase deja peste 100 de narațiuni false legate de coronavirus, care circulau pe internet. În fiecare zi se publicau aproximativ 2700 de articole care conțineau dezinformări. Un studiu realizat de cercetători din 17 state europene plasa România printre țările în care "indicele teoriilor conspirației" era peste media europeană. Avalanșa de conspirații și date false s-a dezvoltat asemenea unui bulgăre care produce efecte și astăzi."

Cristian Grigore, psiholog: „În perioada pandemiei a crescut enorm de mult numărul persoanelor care s-au adresat cu anxietate și atacuri de panică și ce am fost surprins nu că suferința în sine genera atât de multă anxietate, ci și această conspirație în jurul ei.”

“M-am internat în spital și au spus că îmi pun vitamine şi de fapt era un vaccin”

“Oamenii care veneau și ne făceau tratamentul respectiv erau îmbrăcați în salopetele alea albe. Nu știam cine sunt. Putea să fie oricine în spatele acelor salopete”

Ștefan Cojocaru, sociolog: “Când devii suspicios, tu încerci să cauți explicații. Cel mai simplu le găsești pe social media, adică nu trebuie să gândești tu foarte mult.”

Bogdan Mălăele, comedian: “Algoritmul de pe TikTok nu iartă. El, dacă simte că îți plac teoriile conspirație, o să ți le arate, o să-ți arate ambulanțe negre. Frica vinde mult mai bine decât comedia.”

Cristian Grigore, psiholog: „Dezinformarea, știrile false apar inițial cu premeditare și intenționate de persoane care caută cumva să domine. Principalul obiectiv al unei persoane care manipulează este să inducă o stare de teamă, că știe foarte bine că în acele momente gândirea logică, rațională, bazată pe argumente, efectiv, se scurtcircuitează. ”

Ștefan Cojocaru, sociolog: “Protestele din 2021, o formă de manifestare extraordinară a neîncrederii în instituţii“

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24 - „Vaccinul anticovid a apărut într-un moment în care societatea deja fierbea din cauza restricțiilor, pe de o parte, și a conspirațiilor vehiculate pe fluxul paralel, din online. Vocile autorizate nu au convins. În toamna lui 2021, la 8 luni de când aveam la dispoziție vaccin, România raporta cifre record de îmbolnăviri și decese și una dintre cele mai mici rate de vaccinare din Uniunea Europeană. O treime dintre români se vaccinaseră în acel moment. Prin comparație, 7 din 10 europeni erau imunizați prin vaccin.”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: “Sunt imagini din acea perioadă complicată în care o parte din societate reacționa astfel."

Ștefan Cojocaru, sociolog: “Dintr-un anumit punct de vedere, e o formă de manifestare extraordinară a neîncrederii în instituţii. Încrederea se câștiga, ea nu poate fi impusă niciodată.“

Ștefan Cojocaru, sociolog: “Vine un specialist, spune: e foarte important să vă vaccinați. Vine alt specialist peste 10 minute și spune: dar nu vă vaccinați pentru că, dacă vă vaccinați, muriți.”

Bogdan Mălăele, comedian: „Eu am intrat în pandemie super pro-vaccin și am ieșit cu foarte multe întrebări și cu foarte multe îndoieli când vine vorba de vaccin...”

Cătălina Ionescu, pediatru, director medical Spitalul Sfânta Maria Iași: “Ideea la data respectivă era să se găsească o soluție ca să oprim acea pandemie, să nu mai fie atâtea decese. Și acele vaccinuri au avut o documentație în spate.”

Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță, comandant Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu": „O lecție este că oamenilor nu trebuie să le spui doar ce știi, trebuie să le explici foarte clar ce nu se știe încă și ceea ce e încă nesusținut cu foarte multe dovezi științifice. Cumva trebuie să se înțeleagă că medicina nu are întotdeauna toate răspunsurile. Însă, ca medici, am fost învățați să ne uităm la riscuri, să ne uităm la beneficii, să respectăm principiul medical hipocratic.”

“Ce e interesant, când ai copil mic se naște lupta asta în tine: să-l vaccinez, să nu-l vaccinez...”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24 - “Dezinformările din acea perioadă au lăsat sechele la nivelul întregii societăți. Consecințele? Neîncredere în medici și în știință, o reticență tot mai mare față de vaccinuri. Avem în prezent cele mai multe îmbolnăviri și decese de rujeolă din Europa, în condițiile în care vaccinarea ROR a scăzut dramatic. 40% dintre părinți își vaccinează copilul cu prima doză și doar 20% mai revin pentru rapel. În condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă o rată națională de imunizare de 95% pentru evitarea unei epidemii.”

Cătălina Ionescu, pediatru, director medical Spitalul Sfânta Maria Iași: “În 30 de ani de muncă am văzut un singur caz, acesta, de tetanos. Avem o fetiță nevaccinată, 10 ani vârsta și care a venit după o săptămână cu o simptomatologie severă neurologică, de boală tetanos. Este o afecțiune care da o mortalitate de 20-30%. Se putea preveni prin vaccinare.”

“Ce e interesant, când ai copil mic, se naște lupta asta în tine: să-l vaccinez, să nu-l vaccinez. Avem informații la tot colțul și foarte greu e să le filtrezi. Nu mai știi care e adevărul.”

Cătălina Ionescu, pediatru, director medical Spitalul Sfânta Maria Iași: „Generațiile actuale de părinți nu cunosc aceste boli. Dar dumneavoastră ați fost vaccinat, nu s-a întâmplat nimic. Ei, dar era altceva... Ce altceva? Sunt aceleași vaccinuri. Da, din 1950 rujeola, rubeolă din 1969...”

Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță, comandant Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu": „Asta face dezinformarea. Și problema este că dezinformarea, în timp, evoluează către ceea ce noi numim fenomene de radicalizare. Extremele de vârstă, sugarii, copiii mici, persoanele care au boli cronice asociate, care au probleme de imunitate, vârstnicii, cei care nu au acces la servicii de sănătate. Ei vor fi primii care vor plăti, practic, prețul dezinformării.”

Bogdan Mălăele, comedian: “Acum nici nu mai există centru în ceea ce privește chestii de genul ăsta. Sunt doar extremele. Asta cred că e o mare problemă, că nu mai pot să spun băi, nu sunt ok cu toate vaccinurile, adică sunt, pot să le fac pe 80% pentru copiii mei...”

Dr. Valeriu Gheorghiță: “Cenzura nu face altceva decât să alimenteze teoria persecuției, că sigur ni se ascunde ceva”

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24 - “Putem să ne eliberam din malaxorul dezinformării? Cum ne recăpătăm încrederea în știință? Care e soluția?”

Cristian Grigore, psiholog: “Cuvântul magic este educația și educația din perioada timpurie cu copiii noștri. Și cred că cel mai important este să le dezvoltăm o gândire critică.”

Cătălina Ionescu, pediatru, director medical Spitalul Sfânta Maria Iași: “Nu trebuie să dăm doar recomandarea pacientului - trebuie să te vaccinezi. Trebuie să îi oferim în plus informațiile. Pacientul are nevoie să i se explice DE CE”

Prof. Univ. Dr. Valeriu Gheorghiță, comandant Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu": „Nu cred deloc în cenzură. Nu cred deloc în cenzură, pentru că cenzura nu face altceva decât să alimenteze teoria persecuției, că sigur ni se ascunde ceva. Cred că este constructiv un dialog, dar atunci când luăm decizia finală vizavi de viața noastră, eu cred că trebuie să ne alegem persoana corectă în care avem încredere “

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: “Putem recâștiga centrul asta? Îl putem recâștiga?”

Bogdan Mălăele, comedian: “Da, putem, dar prin mai multă transparență și prin a avea niște lideri cât de cât mai mai sănătoși la cap. Să ne facă să-i credem din nou.”

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"Pe frontul dezinformării" este un proiect editorial despre efectele devastatoare ale războiului informațional. Analizăm conspirațiile care au bulversat și au radicalizat societatea românească în ultimii ani și arătăm cum s-au propagat. Explicăm de ce românii sunt atât de vulnerabili în acest război hibrid și ce putem face să nu capitulăm în fața valului de conspirații. România este unul dintre statele cele mai expuse, însă e alertă în toată Uniunea Europeană. Campaniile de dezinformare au fost clasificate oficial ca amenințări majore la adresa securității și democrației - sunt folosite pentru polarizarea societăților și slăbirea încrederii în instituții. Cât de conștienți suntem de forța acestui război informațional? Și cât de pregătiți să supravietuim pe frontul dezinformării? Un exercițiu pe care îl facem împreună, în fiecare marți, în jurnalele Digi24.

Editor : A.D.V.