Digi24 lansează o nouă campanie - „Pe frontul dezinformării”, un proiect editorial despre efectele devastatoare ale războiului informațional. Analizăm conspirațiile care au bulversat și au radicalizat societatea românească în ultimii ani și arătăm cum s-au propagat. Explicăm de ce românii sunt atât de vulnerabili în acest război hibrid și ce putem face să nu capitulăm în fața valului de conspirații.

România este unul dintre statele cele mai expuse, însă e alertă în toată Uniunea Europeană. Campaniile de dezinformare au fost clasificate oficial ca amenințări majore la adresa securității și democrației - sunt folosite pentru polarizarea societăților și slăbirea încrederii în instituții.

Cât de conștienți suntem de forța acestui război informațional? Și cât de pregătiți să supravietuim pe frontul dezinformării? Un exercițiu pe care îl facem împreună, în fiecare marți, în jurnalele Digi24.

În primul episod al campaniei facem un test - cum recunoști un fals creat de inteligența artificială atunci când totul pare real? Jurnalista Digi24 Ioana Ciurlea a făcut testul chiar în Parlamentul României. În fața politicienilor care ar trebui să ne apere de dezinformare, ea a adus două scenarii false, generate cu AI, cu un singur scop: să arate cât de vulnerabili suntem în fața manipulării tehnologice.

Testul de fake-news, pe care l-am făcut în Parlamentul României, pornește de la două scenarii inexistente, inventate.

Test de fake news cu două scenarii inexistente și imagini generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Primul pleacă de la o fotografie reală cu fostul premier Ilie Bolojan, care prezintă într-un document situația avizelor tehnice de racordare. I-am cerut inteligenței artificiale să modifice poza și să genereze în locul documentului real unul fals, în care Ilie Bolojan să anunțe concedierea a 500.000 de bugetari. Cu câteva comenzi, inteligența artificială a creat dezinformarea.

Al doilea scenariu pornește tot de la o fotografie reală, cu explozia controlată de pe Dunăre, pe care autoritățile au provocat-o pentru a devia cursul apei spre Cernavodă. Am inventat aici o teorie a conspirației: explozia nu a fost controlată, ci provocată de o dronă ucraineană, care a atacat România. Pentru asta, i-am cerut inteligenței artificiale să genereze o fotografie cu o dronă în zona exploziei și încă una cu resturile unei drone de proveniență ucraineană.

Iată cum au reacționat parlamentarii la testul de fake-news.

„Dacă v-aș spune că în Parlament au apărut elefanți, probabil v-ați da seama ușor că informația este falsă și că elefanții au fost generați cu inteligența artificială. Doar că tehnicile de dezinformare sunt acum mult mai subtile, mult mai greu de detectat”, spune Ioana Ciurlea, jurnalistă Digi24.

„Facem acest test în Parlamentul României și pornim de la două scenarii inexistente, inventate. Primul pornește de la această fotografie reală cu Ilie Bolojan, în care arată un document despre situația avizelor tehnice de racordare. I-am cerut inteligenței artificiale să-mi genereze, în locul documentului real, un altul despre concedierea a 500.000 de bugetari”, explică jurnalista Digi24.

„Al doilea scenariu pornește tot de la o fotografie reală, cea cu explozia de pe Dunăre, și i-am cerut inteligenței artificiale să-mi mai genereze o fotografie în care în zonă să apară o dronă și încă una cu resturile unei drone de proveniență ucraineană”, continuă Ioana Ciurlea.

Daniel Zamfir, ministru al Economiei și senator PSD: „Ilie Bolojan nu mai are niciun fel de calitate să propună ceva în România”

Iată reacțiile parlamentarilor.

Ioana Ciurlea: Vreau să vă arăt o chestie care eu am senzația că a cam trecut așa de atenția publicului, dar eu am descoperit-o: acest calcul real, concedierea a 500.000 de bugetari pe următorii 3 ani.

Daniel Zamfir: Păi, zice Bolojan asta? A, probabil sunt propunerile lui în legea salarizării, pe care n-am văzut-o.

Ioana Ciurlea: Și 500.000 de bugetari sunt...

Daniel Zamfir: Doamne, ferească Dumnezeu, nu, aceeași, așa ceva nu se poate întâmpla. Sunt aproape jumătate din ce avem. Nu, nu există. Evident că așa ceva noi nu vom susține niciodată. Ilie Bolojan nu mai are niciun fel de calitate să propună ceva în România în momentul ăsta. Este un ministru demis...

Ioana Ciurlea: Am făcut de fapt un test cu dumneavoastră. Poza e un fake news, e făcută cu inteligența artificială.

Daniel Zamfir: Probabil.

Ioana Ciurlea: Nu, vă spun sigur că eu am făcut-o.

Daniel Zamfir: Am înțeles. Eu cel puțin ca senator, pentru mine știrile astea nu sunt valide atâta timp cât eu nu am un document în față. Eu despre asta, asta și fac aici. Tot ceea ce fac, mă bazez pe documentele care îmi vin în față.

Teofil Parasca, senator AUR: „Văd că pe colț scrie că este o agenție de presă serioasă”

Ioana Ciurlea: Vreau să vă arăt ceva care eu cred, bănuiesc, că a trecut un pic neobservat, a trecut un pic de privirile noastre agere. Uitați-vă numai un pic la fotografia asta. Domnul Bolojan a anunțat la un moment dat concedierea a 500.000 de bugetari în următorii 3 ani.

Teofil Parasca, senator AUR: Stați, stați numai puțin. Nu sunt Bolojan.

Ioana Ciurlea: Eu știu, eu vă cer părerea, vi se pare că sunt mulți, vi se pare că sunt puțini?

Teofil Parasca: În principiu, niciun loc de muncă nu trebuie... cum să zic? Anulat. Nimeni nu trebuie dat afară. Văd că pe colț scrie că este o agenție de presă serioasă.

Ioana Ciurlea: Da, da, da, păi.

Teofil Parasca: De principiu, v-am zis, chiar un loc de muncă să îl disponibilizezi este mult.

Ioana Ciurlea: Acum trebuie să vă spun și adevărul. Facem un test: poza este fake news, e modificată cu inteligența artificială.

Teofil Parasca: Pentru mine, capcana a constat în faptul că sunteți de la un organ de presă foarte serios și pe dumneavoastră vă admir de zeci de ani.

Ioana Ciurlea: Vă mulțumesc!

Teofil Parasca: Deci, n-aș fi pus-o în dovadă, dar contextul și situația că cineva și sute de mii sunt, disponibilitatea asta efectiv ne blochează felul de a gândi.

Al doilea scenariu fals: Explozia de pe Dunăre nu a fost controlată, ci produsă de o dronă ucraineană.

Ciprian Rus, senator USR: „De faza cu drona e prima dată când aud. Nu pot nici să infirm, nici să confirm că a fost sau n-a fost”

Ioana Ciurlea: Vreau să vă arăt ceva care mi se pare foarte grav. Știți explozia de pe Dunăre, ați văzut imaginile, că au apărut la televizor, da? Ați prins imaginile, le știți. Eu am intrat în dimineața asta în posesia unor fotografii care mi se par foarte îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât nu vorbește nimeni despre ele. Cineva a pozat înainte de momentul exploziei această dronă care era în zonă, iar azi-dimineață, îmi spun mie pe surse oameni din Ministerul Apărării, a fost găsit și... ce a rămas din această dronă și uitați-vă de unde provine.

Ciprian Rus, senator USR: Cu ce aș putea ajuta eu?

Ioana Ciurlea: Cum vi se pare situația? Adică ce ar trebui să facem?

Ciprian Rus: Păi, niște poze, credeți-mă că le generez acuma de pe telefon. Ca să se verifice și datele să fie reale, cred că avem oameni în Ministerul Apărării care pot, ar putea confirma sau ar putea infirma. De faza cu drona e prima dată când aud, de la dumneavoastră. Nu pot nici să infirm, nici să confirm că a fost sau n-a fost.

Ioana Ciurlea: E un test. E un test pe care îl facem, pentru că lucrăm la o campanie despre dezinformare și mi se pare că foarte ușor putem să cădem în capcane de dezinformare.

Ciprian Rus: Da, da, da, suntem într-o capcană. Adică sunt, sunt președintele Comisiei de IT și lucrez cu dezinformarea și știu cât de gravă este situația îndeosebi în România.

Ștefan Pălărie, senator USR: „Să știi că m-a speriat un pic. După cum sunt alese fotografiile, institui o imediată teorie a conspirației”

Ștefan Pălărie, senator USR: Eu nu pot să fac legătura între aceste două... nu știu, mi-ați prezentat niște informații. Acuma, drona de aici, cum apare ea, pare să fie o dronă de supraveghere video, din asta care se pot cumpăra dintr-un... dintr-un supermarket sau de pe un magazin online. Ce văd aici arată cu totul și cu totul altceva.

Ioana Ciurlea: Ce-am făcut eu acum e un test. Un test, pentru că vorbim despre dezinformare și despre cât de ușor putem să cădem în capcana dezinformării, pentru că ceea ce face inteligența artificială acum e atât de rafinat încât...

Ștefan Pălărie: Să știi că m-a speriat un pic. Adică, în sensul în care puse așa în fața ochilor o suită de imagini, sigur, începi să te gândești dacă nu cumva se poate cu ușurință, apropo de cum sunt alese fotografiile, institui o imediată teorie a conspirației și zona emoționalului e foarte ușor de păcălit.

Ioana Ciurlea: Exact, și mă gândesc că astea, de exemplu, rulând pe internet, unde dăm sute de mii de scroll-uri, ne apar în fața ochilor și le credem din prima.

Ștefan Pălărie: Așa este. Tocmai de aceea, revenind și la rolul meu de zi cu zi, președinte al Comisiei de învățământ, ajungem din nou la același subiect fundamental: importanța educației pentru a ne proteja cetățenii, evident, tinerii și elevii, cu precădere, de riscul de a cădea în capcana unor manipulări.

Editor : Liviu Cojan