Cancelarul Austriei, asaltat de români pe pagina de Facebook: ”Ai reușit să devii cea mai dezgustătoare persoană pentru poporul român”

Mii de români au comentat pe pagina de facebook a cancelarului Karl Nehammer, după ce acesta a postat un mesaj în care își argumentează refuzul de a vota pentru extinderea spațiului Schengen în România și Bulgaria, invocând afluxul de migranți ilegali. Românii din țară și din Germania nu contenesc să îi scrie cancelarului: "În doar câteva zile ai reușit să devii cea mai urâtă și dezgustătoare persoană pentru poporul român".

"În doar câteva zile ai reușit să devii cea mai urâtă și dezgustătoare persoană a poporului român. Din păcate gândești prea puțin și nu realizezi că poziția ta servește doar intereselor Rusiei. Au sabotat UE și valorile ei"

"Dragă cancelare,

Azi la Nădlac a avut loc un accident mare de camion. Toți acești șoferi trebuie să aștepte chiar și 24 de ore doar pentru că se comportă complet aroganți în privința extinderii Schengen. Pe scurt, ești un Putin foarte, foarte mic!"

"Suntem mii de femei românce care fac naveta în Austria în fiecare lună, controale la frontieră și timp pierdut de fiecare dată! Gândește-te și la noi, avem destul stres!"

"Boicot total pentru produsele Austriece".

"Avem 60.000 de asistenți medicali și asistenți medicali care au grijă de părinții și bunicii tăi. Ne lăsăm familiile, copiii, bunicii și venim la voi lună de lună. Este inacceptabil să nu aprobați aderarea României la Schengen."

"Domnu' cancelar schimba-ti poziția.Dacă nu,vom trimite la negocieri asul din mânecă. Sosoaca..."

"Dacă la fiecare sucursală / filială / agenție austriacă ar fi minim două persoane care să-și retragă/transfere banii și să își închidă conturile sunt convins că în câteva ore îi dispare aroganța de pe chip".

"Când Kremlinul îți face agenda, cauți să găsești și nod în papură să îți motivezi ineptiile. Sper ca România și Bulgaria să își folosească dreptul de veto împotriva tuturor intereselor Austriei."

"Domnule Nehammer, în Germania a fost organizată o lovitură de stat, dar România nu este inclusă în Schengen. Acesta este umor de șnițel vienez!"

"Suntem proștii voștri? Ar trebui un boicot total asupra a tot ce este austriac în România, nu din partea autorităților că alea sunt slugile voastre, preșurile voastre, din partea populației ar trebui să primiți răspunsul."

"Umblați cu șantaj, va doriți sa aveți acces la resursele României, faci jocul lui Putin. Vei fi hulit pentru mulți ani. Meritați blocaje pentru toate firmele ce desfășoară activități în România."

"Ne-ati tinut Ardealu 1000 de ani in iobagie si saracie, perioada in care ne-ati exploatat padurile,pamanturile,forta de munca.In toata perioada asta ati stat inchisi in cetatile fortificate din localitatile transilvane si beneficiati de bunastare si confort.Natiunea noastra saracita , subjugata si fara niciun drept cetatenesc avea interzis accesul in cetatile voastre de pe teritoriul nostru ,fiind cetateni de "mana a 3-a".Acum in secolul XXI ne furati padurile,ne exploatati pamanturile , forta de munca si vreti sa ne tineti la portile 'Cetatii Europene'.Nu uitati elitele romanesti v-au venit de hac la destramarea imperiului tot elitele noastre o sa va faca mici si-n Europa."

Editor : D.D.