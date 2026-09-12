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Video Când ar trebui să mergem la spital dacă avem simptome asociate virusului West Nile. Explicațiile doctorului Adrian Marinescu

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un țântar pe piele
Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarului tigru asiatic. Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Cum ne putem proteja de țânțari

În ultimele trei luni, în România au fost înregistrate 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar cinci persoane au murit. Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a explicat sâmbătă, la Digi24, când trebuie să ajungem la spital în cazul apariției simptomelor și cum ne putem proteja de țânțari.
 

Medicul infecționist de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” spune că evoluția rapidă a simptomelor este un element important de urmărit.

„În principiu, în momentul în care lucrurile merg destul de repede într-o direcție negativă. Concret, dacă o simptomatologie normală, care seamănă cu o viroză, la un moment dat duce către o stare generală modificată brusc, eventual pierderea stării de conștiență, durere de cap care nu cedează la medicamentele normale, vărsături importante și lucrurile acestea se întâmplă de la oră la alta, indiferent de vârstă. Din punctul meu de vedere, e un motiv să ajung la spitalul cel mai apropiat”, a explicat Adrian Marinescu.

Potrivit medicului, persoanele în vârstă, copiii mici și cele cu un sistem imunitar afectat au un risc mai mare de a dezvolta o formă severă a infecției.

Cum ne putem proteja de țânțari

Prevenția rămâne una dintre principalele măsuri, atât la nivel individual, cât și prin acțiunile autorităților locale. Marinescu spune că, deși nu este posibilă eliminarea completă a țânțarilor, sunt necesare măsuri pentru reducerea numărului acestora.

„Avem nevoie de niște lucruri foarte clare, făcute dinamic din partea autorităților locale. Sunt multe lucruri de făcut și cred că ar trebui să prevenim de fiecare dată un sezon complicat de vară. De fapt, august, septembrie”, a spus medicul.

La nivel individual, unele dintre spray-urile împotriva țânțarilor pot fi utile, însă eficiența lor depinde de produs și de concentrația substanței active.

„Da, depinde foarte mult de concentrație. În plus, ar trebui să folosească îmbrăcăminte care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, în măsura în care se poate, mai ales pentru copii”, a explicat Marinescu.

El recomandă atenție inclusiv în zonele verzi din apropierea locuinței, nu doar în pădure sau în zonele rurale.

„Când merg într-o zonă unde mă aștept să fie verdeață, din păcate, înseamnă și parcul de lângă bloc. Nu trebuie să mă duc neapărat în pădure. Ar trebui să-mi iau niște măsuri. Niciodată aceste lucruri nu ajută 100%”, a mai spus medicul.

În cazul apariției unor simptome care se agravează rapid, Marinescu recomandă apelarea la ajutor medical, în locul administrării tratamentelor fără recomandarea unui medic.

„Din păcate, sper să realizăm noi toți că avem nevoie de medic și că uneori sunt urgențe medicale”, a declarat medicul.

Editor : C.S.

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