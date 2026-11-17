SUA ar urma să ia o decizie în privința numărului de soldați americani pe teritoriul României în luna decembrie, a spus la Digi24 ministrul de Externe Dan Neculăescu. El a adăugat că, în urma intensificării atacurilor rusești la Marea Neagră, NATO va crește monitorizarea asupra regiunii, ceea ce „înseamnă indirect și o prezență sporită prin avioane specifice”.

„Demersul nostru de a aduce capabilități în România este un demers continuu de ceva vreme. Au venit numeroase capabilități deja în România de-a lungul timpului, care se află unele în continuare în România, altele au fost retrase și vor reveni în România. Aliați precum SUA, precum Franța, precum Spania, precum Portugalia, precum Slovacia au adus capabilități.



În acest moment, având în vedere intensitatea incidentelor pe care le avem la Marea Neagră, am solicitat NATO și NATO va crește monitorizarea asupra Mării Negre și asupra regiunii noastre. Asta înseamnă indirect și o prezență sporită prin avioane specifice care au capabilități de monitorizare și că NATO adresează aliaților încă un apel să continue să aducă capabilități în România”, a spus ministrul.

„Deci vreau să fiu foarte clar. Nu că nu există speranță, există angajamente ca NATO și aliații să își sporească prezența. Sigur, aceste chestiuni se discută și bilateral, se discută și în funcție de incidentele care există la Marea Neagră, există și aprobări în capitalele respective pe care aliații trebuie să și le ia pentru a putea disloca capacități în România”, a adăugat el.

„Secretarul general (al NATO, Mark Rutte, n.r.), cu care am discutat astăzi, a fost de acord că Marea Neagră este acum extrem de importantă, este în centrul atenției NATO, și că NATO va face tot ce îi stă în putință să continue atât monitorizarea, cât și concentrarea de capacități către România, tocmai pentru a răspunde cât mai bine incidentelor cu care ne confruntăm. Și, în același timp, secretarul general astăzi a mulțumit României pentru acțiunile pe care le-a întreprins până acum, pentru reacțiile pe care le-am avut atât pe linie militară, cât și pe linie diplomatică”, a mai spus Neculăescu.

Întrebat dacă oficialii NATO se așteaptă la o intensificare a acțiunilor Rusiei în zona Mării Negre, ministrul a spus: „Ele s-au intensificat și asta are legătură cu faptul că războiul s-a intensificat. În mod normal, ne așteptăm ca aceste acțiuni, din păcate, să continue. Ceea ce noi am susținut și am spus-o atât aliaților europeni, cât și aliaților noștri transatlantici, interesul pentru încetarea focului în Marea Neagră și pentru o pace durabilă și justă”.

El a fost întrebat și când este așteptată o decizie din partea SUA în privința numărului de soldați americani de pe teritoriul României.

„Discuția a fost că o posibilă decizie se va lua la jumătatea lunii noiembrie. Iată că ne aflăm la jumătatea lunii noiembrie. Din ultimele date și inclusiv poziționări și discuții pe care le avem cu partenerul american, dar și din poziționări publice, rezultă că această decizie ar putea surveni la începutul lunii decembrie”, a explicat ministrul.

El a spus că este „optimist din fire” și că „România a acționat extrem de oportun și substanțial în a capta interesul partenerilor americani”.

„Am răspuns la chestionar, am avut discuții aprofundate de-a lungul a mai multor luni. Le-ați văzut, unele au fost și publice la Washington, la NATO și vizita subsecretarului de război Colby în România. Deci sunt optimist pentru că semnalele pe care le-am primit în acest sens sunt pozitive. Cu toate acestea, nu avem încă o decizie finală, așadar e firesc să o așteptăm”, a spus ministrul.

Neculăescu a spus anterior, după o întâlnire cu secretarul general al NATO Mark Rutte, că alianța şi-a crescut monitorizarea în Marea Neagră şi este angajată să continue să sprijine România cu capabilităţi, însă nu există deocamdată decizii concrete privind noi contribuţii ale aliaţilor.

Editor : M.B.