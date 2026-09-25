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Când începe pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași

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Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Foto
Pelerinajul de Sfânta Parascheva. Foto: Inquam Photos/Casian Mitu
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Anul acesta, pelerinajul de la Iași dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, se va desfășura în perioada 8 – 15 octombrie, la Catedrala Mitropolitană. Pelerinii se vor putea închina și raclei Sfântului Cuvios Paisie, adusă special pentru această sărbătoare de la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ, potrivit site-ului agenției de presă a Patriarhiei Române, basilica.ro.

 Sf. Cuv. Paisie de la Sihăstria a avut un rol duhovnicesc crucial în perioada ateismului de stat instaurat de regimul comunist în România.

Pelerinajul va începe la Catedrala Mitropolitană din Iași la ora 06:00 dimineața, cu Acatistul Sf. Parascheva și scoaterea moaștelor în baldachinul amenajat în proximitatea sfântului lăcaș.

În data de 14 octombrie 2026, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Sfânta Liturghie va fi oficiată, de la ora 09:00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii.

Moaștele vor rămâne sub baldachin până joi, 15 octombrie 2026, când, în prima parte a zilei, se vor întoarce în catedrală.

Programul complet al manifestărilor liturgice, care includ sfințire de biserică, procesiuni și numeroase slujbe, se găsește aici.

 

Editor : M.C

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