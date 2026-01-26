Live TV

Video Când răspund penal minorii din alte state europene: 10 ani în Marea Britanie, 12 ani în Olanda. Țările cu același prag ca România

Data publicării:
criminali
Un adolescent de 15 ani a fost ucis, incendiat și îngropat. Foto: Captură Digi24

Revoltele din satele din Timiș au explodat după ce copilul de 13 ani care l-a ucis pe Mario a fost lăsat liber. Motivul este că acesta nu răspunde penal pentru fapta sa. În restul statelor europene, legea variază destul de mult: în Marea Britanie, răspunderea penală la minori pornește de la 10 ani, în timp ce în alte țări pragul este la fel ca în România: 14 ani.

În Marea Britanie, pragul este foarte jos, de la 10 ani, excepție făcând Scoția cu 12 ani. Aici vorbim de detenție pentru minori, adică așa-numita școală de corecție. Există și un caz faimos în Marea Britanie, în anii 90, doi copii de 10 ani l-au ucis pe unul de 2 ani. Ambii au fost închiși într-un astfel de centru.

10 ani este pragul și în Elveția, dar merge pe măsuri educative și internare, potrivit unei analize făcute de jurnalista Digi24 Alexandra Dinu.

În Olanda și Belgia, răspunderea penală la minori, indiferent de faptă, pornește de la 12 ani. Olanda permite detenția juvenilă, Belgia aplică măsuri educative și plasament.

În restul țărilor europene, vârsta la care minorii răspund pentru faptele lor este ceva mai sus. În Franța începe de la 13 ani, cu măsuri educative și, în cazuri grave, detenție juvenilă.

Germania, Italia și Spania au pragul la 14 ani, la fel ca România, și folosesc sisteme de detenție pentru minori.

Polonia este ceva mai strictă. Răspunderea penală începe de la 17 ani, dar de la 15 ani minorii pot fi judecați penal pentru fapte extrem de grave.

Țările nordice au un prag comun de 15 ani, cu accent pe reabilitare, iar în țările baltice răspunderea penală pentru minori începe la 14 ani.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
ciprian ciucu
4
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Xi Jinping la o paradă militară
5
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
localnici
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
loc crima cenei
Avertisment al Poliției Române. Fotografie creată cu AI și asociată crimei din Timiș, distribuită pe internet
masina politie lumini noapte seara
Val de spargeri în Timiş: aproape jumătate de milion de euro furaţi din case. Printre păgubiţi, rectorul UVT şi manageri de spitale
mario
Percheziţii DIICOT în satul băiatului ucis de prietenii săi, chiar în ziua înmormântării lui Mario. Detalii cutremurătoare din anchetă
loc crima cenei
Noi date în cazul crimei din Timiș. Ce s-a găsit în sângele suspectului de 13 ani, lăsat în libertate (Surse)
Recomandările redacţiei
Main Naval Parade in St.Petersburg.
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15...
Dronă Shahed
Rușii au început să folosească drone Shahed operate prin Starlink...
ploaie si om cu umbrelă
Gerul se retrage, vin ploile. ANM anunță vreme de primăvară la...
Ultimele știri
Palatul Parlamentului ar putea rămâne fără gard. Ce prevede proiectul de regenerare urbană propus de Primăria Capitalei
Jucăria momentului în China: un căluț plângăcios, „născut” dintr-o greșeală, înaintea Anului Nou chinezesc
Extrădarea tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța a fost amânată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Deținătoarea trofeului, OUT de la Australian Open!
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat