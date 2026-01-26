Revoltele din satele din Timiș au explodat după ce copilul de 13 ani care l-a ucis pe Mario a fost lăsat liber. Motivul este că acesta nu răspunde penal pentru fapta sa. În restul statelor europene, legea variază destul de mult: în Marea Britanie, răspunderea penală la minori pornește de la 10 ani, în timp ce în alte țări pragul este la fel ca în România: 14 ani.

În Marea Britanie, pragul este foarte jos, de la 10 ani, excepție făcând Scoția cu 12 ani. Aici vorbim de detenție pentru minori, adică așa-numita școală de corecție. Există și un caz faimos în Marea Britanie, în anii ‘90, doi copii de 10 ani l-au ucis pe unul de 2 ani. Ambii au fost închiși într-un astfel de centru.

10 ani este pragul și în Elveția, dar merge pe măsuri educative și internare, potrivit unei analize făcute de jurnalista Digi24 Alexandra Dinu.

În Olanda și Belgia, răspunderea penală la minori, indiferent de faptă, pornește de la 12 ani. Olanda permite detenția juvenilă, Belgia aplică măsuri educative și plasament.

În restul țărilor europene, vârsta la care minorii răspund pentru faptele lor este ceva mai sus. În Franța începe de la 13 ani, cu măsuri educative și, în cazuri grave, detenție juvenilă.

Germania, Italia și Spania au pragul la 14 ani, la fel ca România, și folosesc sisteme de detenție pentru minori.

Polonia este ceva mai strictă. Răspunderea penală începe de la 17 ani, dar de la 15 ani minorii pot fi judecați penal pentru fapte extrem de grave.

Țările nordice au un prag comun de 15 ani, cu accent pe reabilitare, iar în țările baltice răspunderea penală pentru minori începe la 14 ani.

Editor : Ș.R.