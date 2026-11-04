România nu are, deocamdată, un calendar pentru intrarea în programul Visa Waiver, care le-ar permite cetățenilor să călătorească în Statele Unite fără viză pentru șederi de până la 90 de zile. Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, spune că eliminarea vizelor rămâne un obiectiv al diplomației române și că discuțiile cu partea americană continuă. România a fost la un pas de a intra în program în primăvara anului 2025, însă administrația Donald Trump a suspendat implementarea și, ulterior, a retras desemnarea țării.

România, acceptată în program în ianuarie 2025. Ce s-a întâmplat apoi

Pe 10 ianuarie 2025, autoritățile americane au anunțat includerea României în programul Visa Waiver. Țara noastră devenea astfel al 43-lea stat acceptat în program și primul din regiunea Mării Negre.

Românii ar fi trebuit să poată călători fără viză în Statele Unite începând cu 31 martie 2025, pentru vizite de turism sau afaceri de până la 90 de zile. În locul vizei clasice, ar fi urmat să solicite online o autorizație de călătorie ESTA.

Planurile au fost însă date peste cap după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Pe 25 martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat suspendarea implementării programului pentru România și reevaluarea desemnării țării.

La 2 mai 2025, aceeași instituție a anunțat retragerea oficială a României din program. Administrația americană a invocat necesitatea protejării securității frontierelor și a imigrației și a precizat că România ar putea fi reconsiderată în viitor, dacă va îndeplini criteriile legale.

„Suntem cumva o victimă a conjuncturii”

Întrebat când ar putea România să revină în program, Vlad Ionescu spune că eliminarea vizelor rămâne o prioritate constantă a diplomației române.

„Este un obiectiv al diplomației române, de-a lungul timpului, pe care l-a urmărit constant. (...) Este un obiectiv pe care îl urmărim, pe care îl tratăm constant în dialogul cu administrația americană”, a declarat consilierul de stat.

Acesta pune decizia americană în contextul schimbării priorităților politice de la Washington și al importanței pe care tema migrației ilegale a căpătat-o în dezbaterea publică din Statele Unite.

„Chestiunea migrației ilegale a devenit în Statele Unite, dar a devenit și în Europa, acum, o temă principală de campanie. Ea este instrumentalizată, este exacerbată, este utilizată de actorii politici. Populația, bineînțeles, este foarte reactivă și foarte sensibilă la aceste aspecte. Deci, ca să zic așa, suntem cumva o victimă a conjuncturii”, a explicat Vlad Ionescu.

România nu are încă o dată pentru eliminarea vizelor

Oficialul de la Cotroceni nu a avansat un termen pentru reluarea programului. El spune însă că România nu trebuie să considere că oportunitatea este pierdută definitiv și compară situația cu procesul de aderare la spațiul Schengen.

„Chiar și dacă am intra în această logică a ferestrelor care se închid sau se deschid, până la urmă, ele nu se închid niciodată definitiv și e un proces iterativ care continuă și care continuă să reprezinte o prioritate pentru noi”, a declarat consilierul prezidențial.

În mai 2026, ministra interimară de Externe, Oana Țoiu, afirma că discuțiile cu partea americană nu au fost întrerupte și că programul Visa Waiver este unul dintre subiectele reconsiderate de administrația Trump. Ea a precizat că reluarea procesului are nevoie și de un acord politic între cele două țări.

Până la o nouă decizie a autorităților americane, românii care vor să călătorească în Statele Unite pentru turism sau afaceri trebuie să solicite în continuare viza corespunzătoare.