Live TV

Când se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei. Anunțul făcut de ministrul Muncii

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat la România TV când se poate reveni asupra plafonului peste care să se pună CASS în cazul pensiilor, de la 3.000 de lei la 4.000 de lei.

„Data de la care se poate reveni asupra acestei măsuri este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă, pentru că situaţia cu deficitul bugetar trebuie rezolvată şi trebuie să se atenueze acest deficit, încă de anul acesta, cu atât mai mult anul viitor, astfel încât să nu mai fie nevoie de această măsură şi neplăcută şi nedreaptă aş spune”, a spus ministrul, citat de News.ro.

Ministrul a precizat, despre banii pe care i-au pierdut pensionarii, prin această măsură, că „sumele erau în primul rând meritate, nici nu contează dacă erau mari sau mici, erau banii oamenilor”.

„Noi am considerat că plafonul trebuie să fie la 4.000 de lei, plafonul peste care să se pună CASS. Asta ar fi făcut ca peste 790.000 de persoane în plus să nu plătească nici un leu pentru această taxă, însă, din păcate, n-am avut succes. Am încercat cu plafonul ăsta şi la indemnizaţia pentru mame, tot aşa în ideea de a proteja pe cei cu venituri reduse, pentru că dintr-o pensie mica, orice taxă este semnificativă, sau dintr-un venit mic”, a menţionat Manole.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
2
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
contor-electric-1536x1024
3
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
covid
4
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
Digi Sport
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-09-07-1674
Eșecul Opoziției în Parlament: Toate moțiunile împotriva Guvernului...
eclipsa luna
Cum arată „Luna Sângerie”. Primele imagini cu eclipsa totală...
Trump Chairs a Meeting of his Cabinet
„Suntem pregătiți să sporim presiunea asupra Rusiei”, declară Scott...
avion rusesc echipat cu o rachetă Kinzhal
Rusia își propune să producă aproape 2.500 de rachete de înaltă...
Ultimele știri
Giorgio Armani va fi înmormântat luni. Ceremonie privată, cu participarea membrilor familiei
Nașterea Maicii Domnului 2025: Singura tradiție importantă din satul românesc pe care preotul recomandă să o păstrezi pe 8 septembrie
Moscova schimbă retorica: Vladimir Putin ar accepta să aibă o întrevedere cu Zelenski „oriunde”, afirmă premierul slovac Robert Fico
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
revisal devine reges online
De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Anunțul ministrului Muncii
florin manole face declaratii
Ministrul Florin Manole, întrebat dacă vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului: „Sunt, vom face economii de la unele investiții”
intrarea in sala CCR
Judecătorii reclamă la Curtea Constituțională legea care modifică pensiile magistraților. Ce motive a invocat instanța supremă
bancnote de 100 de lei pe o masa
Cât vor plăti românii contribuția la sănătate pentru persoanele pe care le au în întreținere. ANAF anunță modificări fiscale
sigla csm de la intrare in institutie
CSM a sesizat Parchetul General pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraților. Cum i-a răspuns premierului Bolojan
Partenerii noștri
Pe Roz
George, Charlotte și Louis, elevi ca toți ceilalți. De ce copiii lui William și Kate nu-și folosesc titlurile...
Cancan
Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru...
Fanatik.ro
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă...
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
Digi FM
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby...
Digi Sport
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
Pro FM
Un nou cuplu de vedete. Fiica lui Lenny Kravitz, de mână cu Harry Styles în NYC. „El nu a mai fost de ceva...
Film Now
Joaquin Phoenix și Rooney Mara se iubesc de 8 ani, dar apar rar în public. Împreună la Veneția, eleganți și...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au muncit?
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Patrick Schwarzenegger s-a căsătorit. Nuntă de vis, pe malul lacului. Arnold, Maria Shriver și actori de la...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică