Localnicii din Amara se pot întoarce în locuințe. Raed Arafat: Se vor face măsurători o perioadă, acum valorile sunt normale

Raed Arafat a precizat la Digi24 că măsurătorile făcute de experți sâmbătă arată valori normale, fără substanţe toxice care să pună în pericol populaţia sau forțele de ordine care sunt încă la fața locului. Sursa foto: INQUAM/Octav Ganea
Raed Arafat: Autoritățile stabilesc când se pot întoarce oamenii în casele lor Incendiul din Amara, stins sâmbătă dimineață 270 de oameni au fost evacuați

Autorităţile din județul Ialomița au decis sâmbătă dimineață că localnicii din Amara, evacuați preventiv, se pot întoarce în casele lor, după explozia puternică de vineri. Membrii Consiliului Local pentru Situații de Urgență s-au întrunit într-o ședință de urgență. Raed Arafat a precizat la Digi24 că măsurătorile făcute de experți sâmbătă arată valori normale, fără substanţe toxice care să pună în pericol populaţia sau forțele de ordine care sunt încă la fața locului. Incendiul produs la forajul de apă s-a stins sâmbătă la ora în jurul orei 03:00 dimineaţa.

ACTUALIZARE 10:45 Locuitorii evacuaţi preventiv din Amara, din zona erupţiei care a produs un incendiu de proporţii, se pot încoarce în locuinţe, dar sunt sfătuiţi să aerisească bine imobilele, scrie News.ro.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa a decis că, sâmbătă, începând cu ora 10,00, locuitorii evacuaţi din zonele afectate se pot întoarce la domiciliile lor.

De asemenea, operatorii economici care furnizează, energie electrică, apă şi gaz vor relua treptat serviciile, în funcţie de posibilităţile tehnice.

Știrea inițială

Zona în care s-a produs vineri explozia vizibilă de la zeci de kilometri distanță este înconjurată de forțe de ordine.

În Amara, apa potabilă este întreruptă, iar pe o rază de 300 de metri față de locul exploziei nu sunt gaze și nici curent electric.

Totodată, autoritățile fac permanent măsurători pentru a verifica care sunt valorile emisiilor de gaze din aer. Potrivit ISU Ialomița, acestea se încadrează în limite normale și nu pun în pericol forțele de ordine și localnicii.

Nimeni nu se poate apropia în momentul de față de locul incidentului.

Raed Arafat: Autoritățile stabilesc când se pot întoarce oamenii în casele lor

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a confirmat la Digi24, că ultimele măsurători făcute la fața locului arată că nu există concentrații depășite. Populația și forțele de intervenție nu mai sunt în pericol, potrivit acestuia. 

„Totul e normal la acest moment. Sunt întrunite autoritățile de acolo pentru a lua deciziile care vor veni pentru populație, dacă se pot întoarce oamenii, dacă cineva are nevoie de sprijin și despre soluționare craterului care s-a creat acolo. Vom vedea care vor fi deciziile definitive”, a spus șeful DSU.

Acesta a mai precizat că autoritățile vor face măsurători zilnice în următoarea perioadă.

„Trebuie să verifice dacă e vreun risc de alunecare de teren, dacă există un risc asupra caselor, sunt două case afectate, dar înțeleg că din cauza bolovanilor care au fost aruncați când a ieșit apa și gazul din craterul respectiv. Noaptea s-a trimis mașina cu roboți, cu ajutorul roboților au fost udate casele pentru a nu lua foc, dar rămân de luat deciziile locale, dacă se pot întoarce toți locatarii, dacă e o zonă care trebuie să rămână închisă, vor continua măsurătorilor pentru următoarea perioadă.”

Incendiul din Amara, stins sâmbătă dimineață

Incendiul izbucnit în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele descoperite în timpul unei forări au luat foc, a fost stins sâmbătă dimineață, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Pompierii nu au putut interveni, așa că au acționat cu roboți care au udat casele din apropierea incendiului ca acestea să nu ua foc.

În locul în care a avut loc explozia este acum un crater uriaș. Vineri, jetul de apă, gaze toxice şi materiale solide s-a ridicat la zeci de metri.

Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
Craterul din Amara, vizibil sâmbătă dimineață. Sursa: INQUAM Photos/Octav Ganea
270 de oameni au fost evacuați

Vineri seară, autoritățile au evacuat 270 de oameni din casele lor, răspândite pe o rază de 300 de metri. 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a precizat vineri că au fost găsite spaţii pentru ca persoanele evacuate să fie cazate. 

 

