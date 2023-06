Când vor fi majorate pensiile. Marius Budăi: „Nu vreau să induc speranţe cuiva după care să dezamăgim”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus luni, la Prima News, că este dificil de răspuns când vor fi majorate pensiile, precizând că momentan nu există o decizie în acest sens. El susține că în această perioadă au fost stinse nişte „incendii” care nu au fost gestionate cum trebuie la nivelul anilor 2002, 2021, de un guvern de dreapta.

Întrebat când vor fi majorate pensiile, Marius Budăi a spus: „E dificil de răspuns acum şi nu avem practic nicio decizie în acest moment. Nu m-am aruncat niciodată cu presupuneri pentru că nu vreau să induc speranţe cuiva după care să dezamăgim. Suntem foarte atenţi şi după ce PSD s-a întors la guvernare practic s-a schimbat această paradigmă vizavi de cetăţenii români. Am stins nişte incendii care nu au fost gestionate cum trebuie la nivelul anilor 2020, 2021, de un guvern strict de dreapta.



El a explicat că nu este o perioadă uşoară şi că trebuie avută grijă de categoriile vulnerabile. „Trebuie să fim foarte atenţi la evoluţiile următoare, să vedem pe lângă creşteri ce tipuri de măsuri trebuie să luăm. Suntem într-o perioadă care nu este foarte uşoară nu numai pentru România, ci pe plan mondial şi trebuie să avem grijă de categoriile vulnerabile şi lucrurile astea s-au întâmplat de când am intrat la guvernare în această coaliţie. Nu întrerupem nicio măsură, din contră, ducem măsurile până la final de an, vedem care este evoluţia şi cu preţurile din energie, şi cu preţurile de consum şi măsurile pe care le luăm ca să putem scădea preţurile la alimente. Sunt lucruri care vin cumulate pentru a apăra puterea de cumpărare pentru că degeaba tot creşti veniturile dacă nu iei nişte măsuri să plafonezi preţurile, să vezi cum poţi să rezolvi. Până la urmă chiar respectând şi o economie de piaţă, dar nu o economie de piaţă sălbatică, care după fiecare majorare de venit la cetăţean să vină cu majorare de preţ nejustificată”, a mai declarat Marius Budăi.

Editor : C.L.B.