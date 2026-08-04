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Exclusiv Canicula lovește România. Raed Arafat le transmite românilor ce măsuri trebuie să ia și când să sune la 112

Data publicării:
Romania Extreme Weather Heat
Vreme caniculară în București. Foto Profimedia
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Din articol
Avertisment privind incendiile de vegetație Ce trebuie să conțină kitul de urgență

Un nou val de căldură se va abate asupra României: 7 județe vor fi sub avertizare de temperaturi extreme. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, le recomandă românilor să ia măsuri de protecție în contextul valului de caniculă care va aduce temperaturi de peste 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale țării. Oficialul îi sfătuiește pe oameni să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să aibă pregătit un kit de urgență, avertizând că riscul de incendii de vegetație este foarte ridicat. „Dacă se simt rău, atunci să apeleze la 112”, a transmis Raed Arafat, într-o intervenție în exclusivitate la Digi24.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a transmis marți o serie de recomandări pentru populație, în contextul valului de caniculă care afectează România.

„Sfatul meu este ca populația să intre pe fiipregatit.ro și să vadă toate recomandările pentru caniculă și ce comportament trebuie adoptat pentru a se autoproteja”, a declarat Arafat.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai importante măsuri este hidratarea corespunzătoare.

„Hidratare de minimum doi litri de apă pe zi, evitarea expunerii la soare în intervalul orar 11:00-18:00 și purtarea unor haine lejere, de culoare deschisă, precum și acoperirea capului”, a precizat șeful DSU.

El recomandă persoanelor care sunt nevoite să iasă din casă în timpul zilei să intre periodic în spații răcoroase sau climatizate.

„Dacă se simt rău și nu-și revin, atunci trebuie să apeleze la 112 pentru intervenția echipelor de urgență”, a spus Raed Arafat.

Oficialul a făcut apel și la solidaritate cu persoanele vulnerabile.

„Este important să verificăm vecinii în vârstă, persoanele care locuiesc singure sau au dizabilități și să le oferim ajutor dacă au nevoie, inclusiv să le ducem într-un spațiu cu aer condiționat, dacă locuințele lor sunt foarte încălzite”, a explicat acesta.

Avertisment privind incendiile de vegetație

Raed Arafat a atras atenția că temperaturile extreme cresc și riscul producerii incendiilor de vegetație.

El le recomandă celor care merg în zone împădurite sau în apropierea terenurilor uscate să nu arunce țigări aprinse și să evite folosirea focului deschis.

„Chiar dacă cineva crede că poate controla focul, acesta poate scăpa foarte ușor de sub control. Dacă totuși a fost aprins un foc, trebuie stins complet și acoperit cu pământ”, a avertizat șeful DSU.

Arafat a precizat că au existat deja incendii importante în mai multe județe, inclusiv în zona Moldova Nouă și în județul Vâlcea, iar unele dintre acestea au fost provocate de persoane care au încercat să curețe terenurile prin incendierea vegetației.

Ce trebuie să conțină kitul de urgență

Întrebat despre posibilitatea apariției unor probleme în alimentarea cu energie electrică pe fondul consumului ridicat din perioada caniculei, Raed Arafat a recomandat ca fiecare gospodărie să aibă pregătit un kit de urgență: „Pe fiipregatit.ro sunt recomandări și pentru situațiile în care apar probleme cu furnizarea energiei electrice”.

Potrivit șefului DSU, kitul ar trebui să includă apă, alimente neperisabile, medicamentele necesare persoanelor cu boli cronice, o lanternă cu baterii și un radio alimentat cu baterii, pentru a putea primi informații și recomandări din partea autorităților în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.

Citește și: Restricţiile de circulaţie pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone impuse pe timpul caniculei, extinse în alte trei județe

Editor : C.A.

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