Canicula pune sănătatea diabeticilor în pericol. Ce recomandă medicii pentru evitarea complicațiilor pe timp de vară

Data publicării:
femeie care bea apă
Foto Getty Images

Canicula reprezintă un risc serios pentru sănătatea persoanelor vulnerabile, în special a celor în vârstă, cu boli cardiovasculare sau diabet zaharat. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București avertizează că temperaturile extreme pot agrava afecțiunile cronice și recomandă măsuri stricte de protecție pentru a preveni complicațiile în zilele caniculare.

Persoanele cu diabet sunt mult mai vulnerabile în perioadele caniculare, deoarece deshidratarea poate determina creșteri ale valorilor glicemice. „Studiile au arătat că acești pacienți au un risc mai mare de deshidratare comparativ cu populația generală. Este foarte importantă hidrarea (aprox 2 litri pe zi), cu posibilitatea creșterii aportului de lichide neîndulcite”, atrage atenția Dr. Raluca Cursaru, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice la SUUB.

Recomandările SUUB pentru perioada caniculară includ:

  • Consumul zilnic a cel puțin 2 litri de lichide neîndulcite.
  • Evitarea expunerii la soare în orele de vârf.
  • Purtarea de haine subțiri, deschise la culoare, și acoperirea capului cu pălării sau șepci.
  • Utilizarea unei încălțăminte potrivite, mai ales pentru pacienții cu neuropatie diabetică.

Pentru o gestionare optimă a diabetului în sezonul cald, sunt indicate:

  • Fructele să fie consumate ca gustări (aproximativ 200 de grame), la distanță de mesele principale.
  • Evitarea sucurilor de fructe și alimentelor procesate bogate în grăsimi și sodiu.
  • Limitarea consumului de zahăr și alcool, care pot favoriza fluctuații glicemice sau deshidratare.
  • Alegerea unor opțiuni de înghețată fără zahăr, cu moderație.
  • Evitarea alcoolul – favorizează deshidratarea și crește riscul de hipoglicemie atunci când este combinat cu insulină sau alte tratamente antidiabetice.

Este recomandată, de asemenea, monitorizarea frecventă a glicemiei și contactarea medicului în cazul unor valori instabile. Pacienții ar trebui să petreacă cât mai mult timp în încăperi răcoroase și să evite deplasările în perioadele de maximă căldură.

