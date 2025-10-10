Live TV

Cantitate uriașă de bani falși, capturată în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii

Data publicării:
bani falși
Sursa foto: Autoritatea Vamala Română

Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.

”În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, anunţă, vineri, Autoritatea Vamală Română.

Potrivit sursei citate, 40 de cutii conţineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie şi 20 de cutii conţineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie.

Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

”Activităţile au fost desfăşurate într-o echipă complexă formată din ofiţerii Oficiului Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi ai Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali”, a mai transmis sursa citată.

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă este partener cu Autoritatea Vamală Română în cadrul Operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de către EUROPOL.

Operaţiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conţin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din ţări precum China, Turcia, etc.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
mircea cartarescu portret
4
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt...
G24zaJFXIAAyCeT
Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți.” Declarații șocante ale...
peskov si fiul
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada...
Ultimele știri
„Nu am cuvinte”. Momentul emoționant în care Maria Corina Machado este anunțată că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Donald Trump și acordul Israel-Hamas: cât credit i se cuvine? „Un acord este bun doar atât timp cât durează”
Reacția scriitorului Laszlo Krasznahorkai, după ce a primit Nobelul: Dovedește că literatura există în sine şi că încă mai este citită
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pescar tine in mana un pastrav curcubeu
Păstrăvul curcubeu poate fi crescut de-acum și în Marea Neagră. Cum s-au dezvoltat peștii, într-un an, în apa sărată a mării
ploaie torentiala,
Cantități uriașe de ploi în județul Constanța: s-au înregistrat şi 174,5 l/mp. Care este situația actuală
constanta
Reacția Primăriei Constanţa după ce mai mulţi saci cu nisip puşi pe străzi împotriva inundaţiilor au fost furaţi
masina in inundatii
Noi alerte de inundații în județul Constanța. Oamenii sunt sfătuiți să se pregătească de o posibilă evacuare. A fost emis RO-Alert
doctor, cezariana, nastere
O femeie de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliţia a deschis un dosar penal
Partenerii noștri
Pe Roz
A ratat nunta surorii sale, pretinzând că e bolnavă. Adevăratul motiv l-a dezvăluit pe internet: "Știu că...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Exclusiv. Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România – Austria. Cine...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Cum se curăță centrala termică: preț, când trebuie făcută și de ce este esențială pentru siguranța locuinței
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Film Now
Un serial inspirat din „Game of Thrones” va avea premiera în 2026. Are la bază trei nuvele publicate de...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
DOCUMENT Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
„E o altă persoană”. Jonah Hill, transformat total pentru rolul din „Cut Off”, în care joacă alături de...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu