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Video Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”

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cumparaturi supermarket
Producătorii reduc din gramajul produselor fără să scadă și prețul. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Plătim la fel, dar primim mai puțin. Este capcana din magazine pe care mulți dintre clienți nici nu o observă măcar. Producătorii reduc din gramajul produselor fără să scadă și prețul, iar diferența se simte în bugetul fiecăruia. Fenomenul poartă numele de "shrinkflation", iar inspectorii ANPC le cer românilor să nu se lase păcăliți atunci când merg la cumpărături.

„Această sticlă cu balsam pentru haine avea un litru și costa 16 lei. Acum, aceasta are 675 de mililitri, dar prețul a rămas la fel. O pungă cu fasole avea 1 kg și costa 10,50 de lei, iar în acest moment are 900 de grame, însă prețul a rămas neschimbat”, transmite din magazin jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

ANPC vorbește despre shrinkflation - o practică, nu un caz izolat. Cumpărătorul nu observă imediat că, în realitate, plătește mai mult pentru aceeași cantitate de produs.

„Observăm pe buzunarul nostru. Ce să ne mai uităm pe pungi, că ne uităm ce e în pungă”, spune dezamăgită o clientă.

„Se cunoaște la bani, că sunt mai mulți dați pe o cantitate mai mică și faptul că trebuie să cumperi mai des același produs. Plătești mai mult pentru o cantitate mai mică”, constată cineva.

„Toate au scăzut la gramaj și prețul a rămas la fel. Se cunoaște la buzunar”, mărturisește un alt client.

„Și degeaba ne uităm, că oamenii n-au ce face”, spune cu amărăciune altcineva.

Inspectorii ANPC le cer consumatorilor să fie atenți la preț, dar să verifice și gramajul produsului. Reprezentanții magazinelor arată cu degetul spre furnizori.

„Noi nu suntem direct producători. Achiziționăm de la alți furnizori. Un gramaj mai mic, dar același preț de achiziție, automat nu se poate modifica prețul la raft”, spune vânzătoarea unui magazin din Târgu Jiu.

Reducerea cantității nu este, în sine, ilegală. Problema apare atunci când consumatorii nu sunt informați clar și sunt induși în eroare cu privire la cantitatea pe care o cumpără.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia

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