Chipurile mai multor figuri legionare au fost pictate pe capela unei biserici din cartierul bucureștean Apărătorii Patriei. La finanțarea lucrărilor a contribuit și Secretariatul de Stat pentru Culte, cu suma de 25.000 de lei.

Contrast surprinzător în curtea unei biserici din cartierul bucureștean Apărătorii Patriei: aceasta a fost transformată într-o zonă de comemorare a victimelor din închisorile comuniste.

Pe un banner semnat de Patriarhul Daniel apar toate centrele de tortură și reeducare, dar și victimele acestui sistem.

La câțiva centimetri de numele patriarhului, sunt figurile unor criminali de război: Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Mircea Vulcănescu sunt unii dintre cei mai cunoscuți membri ai Mișcării Legionare, acuzați că au incitat și chiar au plănuit asasinate în anii ‘40. Cei trei apar inclusiv pe zidurile capelei.

„Figurile legionare au apărut pe capela bisericii în această vară, în luna iulie. Pictura a costat aproximativ 65.000 lei, iar o treime din această sumă a fost acoperită de statul român”, potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan.

Informația a fost prima dată semnalată de publicația G4Media.

Șeful Secretariatului pentru Culte spune că banii au fost plătiți din bugetul instituției, dar reprezentanții bisericii au ținut ascuns faptul că în picturi se regăsesc și foști legionari.

„În dosarul de finanțare există și programul iconografic propus spre a fi executat. Am consultat și zilele trecute acest program iconografic. Ne-am uitat pe documente - nu apar cele trei persoane reprezentate în exterior, nu în interior, Radu Gyr, Valeriu Gafencu și Mircea Vulcănescu. De asemenea, la finalul perioadei de justificare a sumei date de instituția noastră, unitatea de cult trebuie să trimită și fotografiile cu lucrările executate. Aceste fotografii cu pictura executată, de asemenea, nu conțin portretele celor trei persoane menționate”, a explicat oficialul.

„Biserica e pentru credință, nu e să pună ei cine știe ce manifeste pe aici”, a răspuns o femeie, întrebată despre situația de la lăcașul de cult.

Până la momentul difuzării acestei știri, reprezentanții parohiei și Arhiepiscopiei nu au oferit un punct de vedere, deși au fost contactați de Digi24.

Editor : Ș.R.