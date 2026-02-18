Bucureștiul se confruntă astăzi cu una dintre cele mai dificile zile ale iernii, după ce ninsorile abundente din ultimele ore au depus, în unele zone ale Capitalei, un strat de zăpadă care depășește 50 de centimetri. Deși marile bulevarde au fost curățate pe parcursul nopții, situația rămâne complicată pe străzile secundare și pe trotuare.

Capitala rămâne sub cod portocaliu

ACTUALIZARE 10:30 ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. Până la ora 16.00 rămân sub cod portocaliu de ninsoare și strat consistent de zăpadă județul Ilfov și municipiul București. Va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

Brigada Rutieră: Trafic îngreunat pe Iuliu Maniu și în zona Calea Dudești

ACTUALIZARE 10:20 Echipajele de poliție rutieră sunt prezente pe principalele artere de circulație și în zonele cu risc de aglomerare sau depunere a zăpezii, monitorizând permanent situația din teren. La acest moment, nu sunt înregistrate artere principale blocate în Capitală, transmite brigada Rutieră a Poliției Capitalei. Se circulă în condiții specifice sezonului rece, iar polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pentru monitorizare și pentru dispunerea cu operativitate a măsurilor necesare.

În prezent, pe Bd. Iuliu Maniu, la ieșirea către Autostrada A1, traficul se desfășoară în condiții dificile, fiind în desfășurare activități pentru fluidizarea circulației. De asemenea, pe Calea Dudești, în zona depoului, se acționează pentru deszăpezirea liniei de tramvai, fiind înregistrate și disfuncționalități temporare în alimentarea cu energie electrică a tramvaielor.

Acțiunile structurilor de poliție rutieră sunt adaptate permanent evoluției situației din teren, în cooperare cu instituțiile abilitate, pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de siguranță în trafic. Recomandăm conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum.

PMB: Utilajele rămân pe teren

ACTUALIZARE 10:15 Echipele de salubrizare ale sectoarelor continuă intervențiile pe bulevarde și pe străzile principale, în special pe traseele mijloacelor de transport în comun, urmând apoi să intre pe străzi secundare, alei și trotuare, cu prioritate în zona spitalelor, a stațiilor STB și a pasajelor; utilajele acționează în buclă, în condițiile în care ninsoarea a fost continuă, anunță Primăria Capitalei.

Intervențiile se desfășoară sub coordonarea ISU, iar primarul Ciprian Ciucu monitorizează situația din Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, alături de șeful ISU.

DGPMB: peste 270 de apeluri și aproximativ 500 de polițiști mobilizați

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București anunță, de asemenea, că a dispus, încă din faza de avertizare meteorologică, măsuri de mobilizare și suplimentare a efectivelor în teren, acționând în sistem integrat alături de celelalte instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. Dispozitivele de ordine publică și poliție rutieră au fost adaptate în dinamică, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, pentru a asigura intervenția rapidă la solicitările primite și pentru limitarea efectelor generate de condițiile meteo.

Pe parcursul nopții, au fost recepționate peste 270 de apeluri privind situații generate de condițiile meteo nefavorabile, în special pentru intervenții în cazul copacilor căzuți pe carosabil, autovehicule afectate de acumulările de zăpadă și pentru sprijin în vederea desfășurării în condiții de siguranță a traficului rutier.

La acest moment, subunitățile de poliție din cadrul DGPMB acționează pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru asigurarea fluenței traficului rutier, cu un efectiv total de aproximativ 500 de polițiști. Au fost dispuse măsuri de redirecționare și dirijare a traficului rutier în zonele unde s-a intervenit pentru îndepărtarea arborilor și degajarea carosabilului, în vederea prevenirii producerii unor evenimente rutiere și pentru facilitarea intervenției utilajelor de deszăpezire și a echipajelor specializate.

Transportul public, afectat: troleibuze și autobuze blocate

ACTUALIZARE 10:08 Circulaţia troleibuzelor 69 şi 61 pe strada Sibiu, respectiv Bulevardul Iuliu Maniu, este blocată din cauza unor arbori căzuţi pe reţeaua de contact, iar troleibuzele liniilor 66 şi 85 nu circulă pe Calea Plevnei, din cauza carosabilului înzăpezit, a declarat Constantin Tobescu, şef Serviciu comunicare în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB).

„Sunt probleme majore pe strada Sibiu şi Bulevardul Iuliu Maniu, unde au căzut copaci peste reţeaua electrică de contact. Sunt blocate troleibuzele liniilor 61 şi 69, care nu pot înainta pe traseu. De asemenea, au apărut probleme şi în zona Chiajna, unde autobuzele liniei 431 nu pot ajunge în terminal din cauza carosabilului acoperit de zăpadă. Pe Calea Plevnei, liniile de troleibuz 66 şi 85 sunt blocate din cauza carosabilului înzăpezit, în special în zona intersecţiei. Troleibuzele pot circula doar pe un singur sens”, a precizat Tobescu.

Acesta a menţionat că pe linia 100 sunt două autobuze care au rămas înzăpezite în zona Aeroportului Otopeni şi urmează să fie retrase pentru deblocare, însă circulaţia pe linia 100 nu este afectată. De asemenea, se menţin în circulaţie liniile navetă 641 şi 625, pentru preluarea fluxului de călători, având în vedere blocajul pe liniile de tramvai 41 şi 25.

Știre inițială

Pe arterele principale, asfaltul este în mare parte vizibil, utilajele de deszăpezire intervenind constant pe timpul nopții. Circulația este posibilă, însă valorile de trafic sunt mult sub cele obișnuite pentru o zi lucrătoare.

În schimb, pe străzile secundare, accesul este dificil sau chiar imposibil în unele cartiere. Mulți șoferi nu au reușit să-și scoată mașinile din parcare, iar alții au preferat să renunțe la deplasarea cu autoturismul de teama condițiilor meteo extreme.

Creșterea numărului de călători în transportul public a pus presiune suplimentară pe rețea. Mai multe tramvaie au rămas blocate din cauza zăpezii și a macazurilor înghețate, ceea ce a determinat suplimentarea liniilor cu autobuze, acolo unde infrastructura rutieră permite circulația. Nici deplasarea pietonală nu este mai simplă. Multe trotuare sunt acoperite de un strat consistent de zăpadă, nefiind încă deszăpezite. În numeroase zone, pietonii sunt nevoiți să meargă direct pe carosabil, printre mașini.

Prefectul Capitalei: „Nu este cazul să ne panicăm”

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că utilajele au fost mobilizate încă din timpul nopții, iar echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență verifică permanent situația din teren.

„Utilajele au fost în teren și cei de la ISU verifică absolut tot orașul, sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, cum ne-am așteptat să fie, dar ninge destul de tare. În Sectorul 4 știu că este ceva mai bine. În Sectorul 1 era destul de dificil. Fiecare sector are particularitatea lui, dar nu este cazul să ne panicăm”, a declarat prefectul.

Acesta a transmis și un apel către populație: „Ideal ar fi ca cetățenii să încerce să-și lase mașinile acasă. Dacă pot lucra de acasă, cu atât mai bine. Să încercăm să degrevăm traficul pe cât posibil.”

Potrivit autorităților, există suficiente stocuri de materiale antiderapante și utilaje disponibile, însă cantitatea mare de zăpadă căzută într-un interval scurt, în condițiile unui cod roșu de ninsoare, face ca intervențiile să necesite timp.

Meteorologii estimează că episodul de ninsoare intensă se va diminua în următoarele ore. Până atunci, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și prudență maximă în trafic.

Editor : M.I.