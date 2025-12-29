Live TV

Captură record de petarde și artificii, făcută de poliţişti în urma unor percheziţii în Bucureşti și două județe

Data publicării:
politisti la perchezitii
Polițiștii au făcut percheziţii în Bucureşti, Dâmboviţa şi Argeş. Foto: Captură Digi24

Poliţiştii argeşeni au descoperit şi au confiscat, luni, peste 16,5 tone de materiale pirotehnice interzise la comercializare. Captura a fost făcută în urma unor percheziţii care au avut loc în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti, unde o firmă depozitase marfa pentru a o vinde ilegal. Administratorul societăţii a fost reţinut.

În dosarul instrumentat de poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Argeş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, au avut loc, luni, zece percheziţii domiciliare, care vizau activitatea unei firme suspectate că a cumpărat, pentru a comercializa mai departe, articole pirotehnice interzise prin lege.

Şase descinderi au avut loc în Argeş, trei în judeţul Dâmboviţa şi una în municipiul Bucureşti. 

„În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au identificat şi ridicat, în vederea confiscării, cantitatea totală de 16.570 de kilograme de articole pirotehnice, din categoriile P1, F2, F3, F4 şi T1, depozitate în incinta unei societăţi comerciale din Leorgeni Argeş, care nu ar fi respectat prevederile legale privind comercializarea acestora. În urma probatoriului administrat, faţă de administratorul societăţii comerciale, un bărbat de 52 de ani, din Răteşti, fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 37 alin. (2), din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, urmând a fi prezentat unităţii de parchet cu propunere de luarea a unei măsuri preventive”, informează, luni seară, oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

În total, zece persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 67 de ani sunt cercetate în acest caz, investigaţia continuând în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi dispunerii măsurilor legale.

Editor : Liviu Cojan

