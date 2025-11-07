Live TV

Video Carambol cu 3 mașini pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București: un om a murit

Data actualizării: Data publicării:
accident-a2-noiembrie 2025
Incidentul rutier a avut loc în jurul orei 7.00. Foto: Captură video Digi24

Un accident în care au fost implicate trei mașini s-a produs vineri dimineața, 7 noiembrie, pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Din primele informații, o persoană a murit. 

Incidentul rutier a avut loc în jurul orei 7.00, iar traficul în zonă a fost deviat pentru a permite autospecialelor să intervină. Traficul a fost deviat către DN 3A, între Drajna și Lehliu Gară, până la 7.30.

Se pare că un pasager dintr-un autoturism s-a simțit rău, iar șoferul a oprit brusc pentru a suna la numărul unic de urgență 112. Două mașini care circulau în spate nu au avut timp să frâneze, iar pasagerul aflat în suferință a murit.

„Până la degajarea părții carosabile, în urma accidentului cu trei autoturisme implicate, produs la kilometrul 67, pe Autostrada A2 pe sensul Constanța – București, în zona localității Dor Mărunt, județul Călărași, circulația a fost deviată către DN 3A între kilometrii 105 (Drajna) – 64 (Lehliu Gară).

Se estimează reluarea traficului pe A2 după ora 07:45.”, a transmis și Centrul InfoTrafic.

Citește și:

Un mort și mai mulți răniți, după ce un autocar plin cu copii s-a răsturnat pe autostrada A2. A fost activat Planul roşu de intervenţie

Accident cu trei autoturisme pe A2, pe sensul Constanţa - Bucureşti. O victimă a fost dusă la spital

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
4
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
Digi Sport
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Congresmenii SUA din Comisia pentru Afaceri Externe, scrisoare către...
florin bogos
„Pune în portbagaj!” Cum se achita afaceristul care a ajuns în birou...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Poate candidatura Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR, să schimbe...
Ultimele știri
Canada ar putea participa la concursul muzical Eurovision
Numărul concediilor medicale a scăzut cu 200.000 în iulie–septembrie. Rogobete: „Am economisit 310 milioane de lei”
Acţionarii Tesla au aprobat planul de remunerare al lui Elon Musk cu 878 miliarde de dolari. Reacția celui mai bogat om din lume
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
accident
Un român a murit în Italia, după ce mașina în care se afla s-a izbit de un autobuz care transporta elevi
N13 PIETON LOVIT DE CABLU-TEL DIR_00040
Grav accident în București. Un camion a rupt cablurile rețelei de tramvai: o femeie este în stare gravă la spital
masina politie
 Maşină de poliţie lovită de o autoutilitară condusă de un şofer băut, care nu a oprit la semnalul poliţiştilor
unchi laura pausini
Unchiul cântăreței Laura Pausini, accidentat mortal de o mașină condusă de un român. Șoferul a fugit de la locul faptei
accident
Momentul în care un TIR este spulberat de un tren pe o trecere de cale ferată
Partenerii noștri
Pe Roz
Fazele Lunii în noiembrie 2025. Pe ce dată avem Luna Nouă și Luna Plină și ce energii ne aduc
Cancan
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau...
Fanatik.ro
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram: „Fiecare dă cât poate pentru echipă”
Adevărul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali...
Playtech
Cât costă să faci un gard de lemn, în 2025? Preţuri pentru un metru liniar
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Sebastian Stan, după șapte filme în universul Marvel: "Am crescut ca persoană și ca actor, dar au fost doar...
Adevarul
Escroacele de război. Fenomenul „văduvelor negre” ia amploare în Rusia
Newsweek
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
A fost creat un antibiotic care învinge tuberculoza rezistentă. Ar putea salva milioane de vieți
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Christina Applegate, mărturisiri dureroase despre fostul ei iubit mort de supradoză: „Am încercat totul, dar...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...