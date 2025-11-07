Incidentul rutier a avut loc în jurul orei 7.00, iar traficul în zonă a fost deviat pentru a permite autospecialelor să intervină. Traficul a fost deviat către DN 3A, între Drajna și Lehliu Gară, până la 7.30.
Se pare că un pasager dintr-un autoturism s-a simțit rău, iar șoferul a oprit brusc pentru a suna la numărul unic de urgență 112. Două mașini care circulau în spate nu au avut timp să frâneze, iar pasagerul aflat în suferință a murit.
„Până la degajarea părții carosabile, în urma accidentului cu trei autoturisme implicate, produs la kilometrul 67, pe Autostrada A2 pe sensul Constanța – București, în zona localității Dor Mărunt, județul Călărași, circulația a fost deviată către DN 3A între kilometrii 105 (Drajna) – 64 (Lehliu Gară).
Se estimează reluarea traficului pe A2 după ora 07:45.”, a transmis și Centrul InfoTrafic.