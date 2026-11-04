Care a fost cauza exploziei din Rahova. Procurorii au reconstituit cronologia celor 26 de ore de la prima sesizare până la deflagrație

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care au instrumentat dosarul deschis după explozia din cartierul bucureştean Rahova, au stabilit că între primul apel care anunţa miros de gaz şi deflagraţie au trecut 26 de ore. 16 ore au trecut de la momentul în care instalatorii operatorului autorizat să verifice instalaţia au constatat că există scăpări de gaz, în ciuda faptului că furnizarea era oprită, şi până când s-a produs explozia. În tot acest interval, firma care avea contract cu asociaţia de proprietari nu a notificat distribuitorul de gaz cu privire la problema semnalată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au realizat cronologia evenimentelor premergătoare exploziei din 17 octombrie 2025, din cartierul Rahova, care a dus la decesul a patru persoane, potrivit News.ro.

Locatarii din zonă au sunat de 7 ori pentru a semnala mirosul de gaz la cele două blocuri învecinate. Între primul apel, făcut în 16 octombrie la ora 07:08, şi deflagraţie s-au scurs 26 de ore.

„Între prima sesizare şi explozie, operatorul de distribuţie a primit şapte sesizări privind mirosul de gaz la blocurile 32 şi 33, iar la cele două imobile au avut loc cinci intervenţii. Sursa scurgerii nu a fost identificată şi izolată”, au transmis procurorii.

„Sursa cea mai probabilă de aprindere a fost o scânteie produsă la acţionarea unui întrerupător electric”

Aceştia au prezentat cronologia detaliată:

În 17 octombrie 2025 a fost deschis dosarul penal, până în 20 octombrie s-au făcut cercetările la faţa locului, în condiţii dificile din cauza structurii imobilului, iar în 4 noiembrie s-a dispus trimiterea în judecată.

„Potrivit probelor administrate, în data de 16 octombrie 2025, aproximativ între orele 06:15 şi 07:00, efectele electrice şi termice ale unor defecte produse la cablurile electrice subterane au determinat încălzirea şi perforarea, în două puncte, a conductei subterane de polietilenă care alimenta cu gaze naturale blocul 32, amplasată între blocurile 32 şi 33. Gazele eliberate în sol au pătruns în canalul termic subteran, au migrat prin acesta către subsolul blocului 32, scara 2, şi s-au propagat vertical prin puţul liftului şi prin celelalte goluri şi canalizaţii tehnice ale construcţiei. Acumularea progresivă a gazelor, îndeosebi la nivelurile superioare ale imobilului, a determinat formarea unui amestec exploziv gaz-aer, care s-a aprins în data de 17 octombrie 2025, la ora 09:08, la nivelul etajelor 5 şi 6. Explozia s-a iniţiat într-un apartament de la etajul 5, iar sursa cea mai probabilă de aprindere a fost o scânteie produsă la acţionarea unui întrerupător electric”, au precizat procurorii.

Potrivit acestora, oprirea alimentării cu gaze a instalaţiei de utilizare a imobilului nu a întrerupt scurgerea, întrucât sursa acesteia se afla în amonte, la conducta subterană avariată, componentă a sistemului de distribuţie, ceea ce explică persistenţa manifestărilor în imobil inclusiv după oprirea alimentării.

Explozia a provocat decesul a patru persoane şi vătămarea corporală a altor opt persoane. Imobilul a fost distrus şi degradat, toate cele 54 de apartamente ale scării fiind aduse în stare de neîntrebuinţare. Totodată, au fost deteriorate 96 de imobile învecinate şi au fost distruse sau deteriorate 45 de autoturisme aflate în proximitate.

Două persoane juridice şi patru persoane fizice au fost trimise în judecată pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Editor : C.S.