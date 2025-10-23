Live TV

Armata română
Foto: Profimedia

În contextul în care șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru război, istoricul Armand Goșu a atras atenția, la Digi24, că țara noastră nu este într-un pericol iminent, dar trebuie să fie capabilă să se apere și să contribuie și la apărarea aliaților de pe flancul estic, în cazul unui atac din partea Rusiei.

Istoricul Armand Goșu a afirmat că „suntem singura țară” de pe flancul estic în care nu se discută despre pregătiri de război.

Nu știu din ce motive, probabil din rațiuni politice, lucrurile acestea se ascund sub preș. Întreaga Europă, nu doar flancul estic, se pregătește de un război cu Rusia”, a spus istoricul.

Acesta a mai explicat că, în scenariul negativ în care Rusia câștigă războiul din Ucraina, în doi-trei ani își poate reface capacitatea militară și este posibil, nu probabil, dar posibil” să declanșeze un război.

Nu este neapărat vizată zona noastră. Zona României nu a fost niciodată principala direcție de atac a Rusiei către Occident. Este vizată Polonia și linia Varșovia-Berlin. Istoric, aceasta a fost linia de penetrare a Rusiei în direcția Europei.

Dar asta nu înseamnă că România, ca stat membru al NATO și UE, nu are niște obligații față de aliații ei să sară în ajutor. Aceste obligații nu sunt față de Ucraina, pentru că Ucraina nu este membră în NATO. Dar față de țările baltice, fă de Polonia... România trebuie să intervină, să trimită soldați acolo, să apere”, a mai spus Armand Goșu.

Istoricul a explicat că depinde foarte mult de cum autoritățile explică aceste lucruri.

Nu se pune problema ca mâine să te atace Rusia, Rusia gâfâie. Rusia nu e în stare să cucerească Pokrovskul […]”.

În ceea ce privește noile sancțiuni ale administrației Trump asupra celor mai importante companii petroliere rusești, Armand Goșu spune că acestea vor slăbi mașinăria de război a Rusiei, astfel că nu există riscul unui atac iminent. „România nu e amenințată, dar asta nu înseamnă că România nu trebuie să ia în serios contextul acesta regional, nu trebuie să se pregătească. […] Noi nu aruncăm bani pe fereastră, noi ne pregătim armata ca să apere țara”, a mai explicat istoricul.

