Care este cauza surpării asfaltului pe strada din Brăila unde un autobuz de călători a rămas blocat. Anunțul autorităților

Data publicării:
Groapă uriașă în asfalt, pe o stradă din Brăila. Un autobuz plin cu călători a rămas blocat
Surparea carosabilului pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Brăila, unde un autobuz al societăţii Braicar a căzut cu ambele roţi din spate într-un crater format în asfalt, a fost provocată de o avarie la o conductă veche din reţeaua publică de alimentare cu apă, potrivit Companiei de Utilităţi Publice (CUP) „Dunărea" Brăila.

Conform sursei citate, surparea carosabilului a fost cauzată de o avarie la o conductă stradală din fontă din cauza fenomenului de îngheţ-dezgheţ, coroborat cu vechimea conductei şi materialul din care este realizată.

„Pe strada Nicolae Bălcescu, surparea carosabilului a fost cauzată de o avarie la o conductă veche din fontă. Fenomenul repetat de îngheţ-dezgheţ, coroborat cu vechimea conductei şi materialul din care este realizată, a dus la fisurarea acesteia şi la apariţia infiltraţiilor care au afectat structura drumului", au declarat reprezentanţii CUP „Dunărea" Brăila, potrivit Agerpres. 

Incidentul s-a produs duminică, pe strada Nicolae Bălcescu, aflată în centrul vechi al Brăilei. În autobuz se aflau mai mulţi călători, iar în urma incidentului nicio persoană nu a fost rănită, autobuzul fiind scos din crater cu ajutorul a două macarale.

Traficul rutier a fost restricţionat, iar la faţa locului au intervenit echipe ale CUP „Dunărea" Brăila pentru remedierea avariei subterane, „fiind montate manşoane Ultragrip DN 300".

„Lucrările sunt în desfăşurare, iar refacerea completă a carosabilului şi asfaltarea zonei vor fi realizate după finalizarea intervenţiei, în funcţie de condiţiile meteo", a mai transmis CUP „Dunărea".

Totodată, reprezentanţii companiei de utilităţi au precizat că şi pe strada I.L. Caragiale, paralelă cu strada Nicolae Bălcescu, a apărut o avarie la conducta stradală a reţelei de alimentare cu apă şi se desfăşoară lucrări de remediere a situaţiei.

„Pe strada I.L. Caragiale se desfăşoară, de asemenea, lucrări de intervenţie la reţeaua de alimentare cu apă, ca urmare a unei avarii. Apariţia avariilor pe reţeaua publică de apă nu poate fi prevăzută şi poate impune întreruperea temporară a furnizării apei", a transmis CUP „Dunărea" Brăila.

