Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, fost consilier prezidențial, a vorbit la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, despre ceea ce consideră a fi marele defect al președintelui Nicușor Dan. Potrivit acestuia, șeful statului reacționează uneori prea lent și întârzie luarea anumitor decizii, însă comportamentul său devine mai ușor de înțeles pentru cei care ajung să îl cunoască.

Întrebat care este marele defect al lui Nicușor Dan, Sorin Costreie a răspuns: „Este, cred, uneori prea încet în anumite reacții și zăbovește prea mult asupra anumitor decizii”.

Ministrul Educației a explicat că această percepție ține și de ritmul diferit în care sunt obișnuiți să lucreze cei din jurul președintelui.

„Noi, toți ceilalți, care poate suntem învățați altfel, suntem în alt tempo. Dar acolo, într-adevăr, din perspectiva noastră, pentru că în clipa în care începi să îl cunoști îți dai seama și de ce se întâmplă lucrurile așa”, a declarat Sorin Costreie la Digi24.

Editor : M.I.