Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a declarat la Digi24 că ea și președintele au „același tip de parenting” și atunci „totul este natural”. „Conversațiile cu Nicușor sunt mereu despre copii și durează doar câteva secunde, dar întotdeauna îmi răspunde”, a spus ea. Grădinaru a explicat că cei mici înțeleg responsabilitățile tatălui lor și că respectă aceleași reguli ca ceilalți copii de la școală.

Partenera lui Nicușor Dan a explicat, în emisiunea „La cină” de la Digi24, cum a schimbat-o maternitatea.

„Dacă până să apară Aheea eram recunoscătoare pentru viață, pentru ceea ce sunt, în momentul în care a apărut Aheea am constatat că de fapt eram recunoscătoare, dar era totul la nivel cognitiv, adică rațional, dar nu simțeam. Nu eram cu tot sufletul acolo și în momentul în care a apărut am simțit acea recunoștință pentru viață și pentru tot ce ce am primit de-a lungul vieții și pentru ceea ce sunt cu toată ființa mea”, a spus ea.

„În momentul în care Aheea a apărut, m-am oprit din acea alergătură. Eram într-o continuă alergătură. Nu știu ce căutam dar simțeam că sunt într-o continuă alergătură, că întotdeauna caut, caut, caut ceva”, a mai adăugat ea.

Întrebată cât de mult o mai ajută în ziua de azi președintele Nicușor Dan și cât de implicat mai este, aceasta a spus: „Ne întâlnim mai rar acum, în timpul iernii, pentru că ziua este mai scurtă și atunci când termin eu serviciul deja este întuneric și nu mai am cum să-i mai scot afară, dar am încercat cât de cât să ne păstrăm obiceiurile. Asta în condițiile în care pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor rutina este importantă”.

„Avem același tip de parenting”

Grădinaru a mai spus că atunci când vorbește cu Nicușor Dan, conversațiile nu depășesc „10-11 secunde sau o medie așa de, nu știu, 7-8 secunde. Și întotdeauna este vorba despre copii și întotdeauna îmi răspunde. Dacă nu are telefonul pe silent, îmi răspunde”, a declarat ea.

Ea a mai spus că nu există acel „joc în familie cu polițistul bun, polițistul rău”, când cineva trebuie să fie cel care permite lucruri și altcineva trebuie să fie cel care interzice lucruri.

„Avem aceeași gândire, lucrurile importante sunt aceleași. Avem același tip de parenting amândoi și atunci este totul natural. Dacă există vreo discuție sau considerăm că nu am fi de acord, este un semn invizibil pentru copii și decizia este luată mai târziu, după ce purtăm o discuție de la adult la adult, fără ca ai noștri copii să fie de față”, a declarat aceasta.

Întrebată dacă au înțeles copiii ce responsabilitate uriașă apasă pe umerii părinților lor, Grădinaru a spus:

„Da, Nicușor are această calitate de a povesti și de a le enumera responsabilitățile lui, dar într-un mod foarte natural și ușor de înțeles, inclusiv de către cel mic. Bineînțeles că cel mic, acum, în această perioadă, își dorește mai nou să fie polițist. Noi îl încurajăm. Și partea de responsabilitate ei o percep mai mult prin prisma faptului că nu-l văd pe tatăl lor, pentru că știu că trebuie să facă lucruri importante și foarte grele”.

„Întotdeauna am încurajat-o să le spună colegilor că 'tatăl tău este Nicușor Dan, nu primarul Bucureștiului' și în cazul de față nu președintele țării”, a mai spus ea.

„Eventual, dacă vrei o etichetă, poți să-i spui Nicușor Dan matematicianul și atât”, a adăugat Grădinaru.

„Respectăm aceleași reguli ca ceilalți părinți și Aheea dacă cumva întârzie dimineața la școală, doamna învățătoare îi atrage atenția, așa cum o face atunci când întârzie un alt copil din clasă”, a afirmat ea.

