Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Au fost transportate la mai multe spitale din Capitală

Cel puțin trei oameni au murit și mai mulți au fost răniți în urma unei explozii foarte puternice produse vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, în sectorul 5 din București. 13 răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri, anunță IGSU. Două etaje ale blocului de opt etaje au distruse. Deflagraţia a fost urmată de incendiu.

ACTUALIZARE 11.50 Şeful UPU-SMURD Bucureşti, medicul Bogdan Opriţa, a declarat, vineri, că 12 victime care au legătură directă cu explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei au fost transportate la spital, alte trei aflate în zona adiacentă a deflagraţiei fiind, de asemenea, duse la unităţi medicale.

"Victimele - un total de 17, din care 12 din legătură directă cu explozia au fost toate transportate la spital şi 3 care veneau, să spunem, din zona adiacentă şi care au fost şi ele transportate la spital. Dintre victime, două sunt în stare gravă, o persoană de aproximativ 17 ani, politraumatism, intubată, ventilată, la Spitalul 'Grigore Alexandrescu', şi o femeie arsă care este la Spitalul 'Bagdasar Arseni' ", a spus Opriţa.

ACTUALIZARE 11.37 O adolescentă rănită în urma exploziei care s-a produs vineri dimineaţă la un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei şi care a fost transportată la Spitalul "Grigore Alexandrescu" se află în stare gravă, dar stabilă, a informat unitatea medicală. "Au fost aduşi doi copii. O fată de 17 ani cu politraumatism toracic abdominal şi cranian prin cădere de la înălţime (de la etajul 7 la 5) în stare gravă, dar stabilă. Rămâne internată în Terapie intensivă. Mai este un băiat de 17 ani cu traumatism cranian (lovit de molozul desprins de la explozie), rămâne internat în secţia de neurochirurgie", a transmis spitalul.

Cei doi locuiesc în blocul în care s-a produs explozia.

ACTUALIZARE 11.26 Pacienta cu arsuri care a fost adusă la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi care a fost rănită în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5 va intra în sala de operaţii, a informat unitatea medicală. Ea va fi internată în Secţia de Chirurgie Plastică.

Potrivit sursei citate, cel de-al doilea pacient, un bărbat de 56 de ani, policontuzionat, refuză internarea.

Două persoane rănite în explozia care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5 au fost transportate la Spitalul "Bagdasar Arseni", a informat anterior unitatea medicală.

Cei mai mulţi pacienţi se află în stare critică

ACTUALIZARE 11.24 Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat la Digi24 că au fost transferaţi 13 pacienţi către unităţi sanitare, care se află sub Cod Alb de urgență.

„La nivelul MS a fost constituită o celulă de criză care include unităţile sanitare care vor primi aceşti pacienţi şi care funcţionează în regim de cod alb de urgenţă. Vorbim de Spitalul Universitar Floreasca, Militar, Elias, Bagdasar şi Spitalul Grigore Alexandrescu. Până în momentul de faţă colegii de intervenţie mobilă de la faţa locului, vorbesc de serviciile de ambulanţă SMURD, cei cu Terapie Intensivă Mobilă, au transferat către unităţile sanitare 13 pacienţi, dintre care doi copii la «Grigore Alexandrescu», în vârstă de 12 şi 17 ani”, a declarat Alexandru Rogobete.



Cei mai mulţi pacienţi se află în stare critică.



„Majoritatea pacienţilor transferaţi sunt în stare de urgenţă, critică. Vom avea un tablou mai exact asupra situaţiei după ce aceştia sunt evaluaţi în unităţile de primiri-urgenţe. Un pacient a fost transferat la Bagdasar-Arseni, în vârstă de 76 de ani, cu arsuri severe. Două victime sunt decedate şi un pacient a refuzat transferul la spital, starea lui fiind echilibrată”, a transmis ministrul Sănătăţii.

ACTUALIZARE 11.20 Victimele au ajuns la 7 spitale din Capitală, în care au fost activat Cod Alb de urgență, asta înseamnă că dacă numărul victimelor va crește, va fi chemat personal medical de acasă. La spitalul Grigore Alexandrescu au ajuns până în acest moment doi copii, unul de 17 ani și unul de 12 ani. Adolescentul de 17 ani este stabil și conștient. Băiatul de 12 ani se află în stare gravă.

La Spitalul Universitar, au ajuns 3 victime, dintre care 2 sunt rănite ușor, iar una este în stare gravă.

La Spitalul Floreasca sunt 3 pacienți, un bărbat de 63 de ani, care se află în operație în acest moment. A mai ajuns o femeie de 56 de ani, tot cu traumatisme, și un bărbat de 86 de ani, care a fost evacuat din blocul afectat și care se afla imobilizat la pat.

La Spitalul Bagdasar, au fost aduse două persoane, un bărbat de 56 de ani și o femeie de 78 de ani, care are arsuri și este intubată.

ACTUALIZARE 11.19 A mai fost identificată o victimă decedată, surprinsă sub dărâmături, respectiv sub un planșeu de beton de la etajul 6. Bilanțul deceselor a ajuns la 3.

ACTUALIZARE 10.56 La Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu a ajuns un băiat de 17 ani. Acesta se afla în bloc la momentul exploziei. Este rănit, dar este stabil și conștient. Încă un copil este așteptat aici, starea lui fiind gravă.

Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, iar una a refuzat transportul.

În urma verificărilor efectuate, pe faţada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale la nivelul ferestrelor, fără a fi înregistrate victime. Toate persoanele s-au autoevacuat în siguranţă.

ACTUALIZARE 10.37 Potrivit IGSU, până în acest moment au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale: Universitar, Grigore Alexandrescu, Floreasca, Matei Balș, Militar,

Bagdasar.

La spitalul Floreasca a ajuns un bărbat în vârstă de 63 de ani, cu politraumă și traumatism toracic și cranian. Acesta a fost băgat în sala de operații, precizează Ministerul Sănătății. De asemenea, a ajuns acolo și o ⁠femeie de 56 ani cu traumatism lombar, iar un bărbat în vârstă de 86 de ani este pe drum, cu suspiciune fractură femur. La Bagdasar a ajuns un bărbat de 56 de ani și o femeie de 70 de ani cu arsuri, fiind intubată.

Știre inițială: Potrivit MS, sunt două victime decedate, iar alte opt au fost transportate la spital. O altă victimă a refuzat transportul la spital.

Potrivit IGSU, elevii şi cadrele didactice din liceul aflat în proximitatea locului producerii exploziei au fost evacuaţi.

O celulă de criză a fost constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru coordonarea integrată cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - Ministerul Afacerilor Interne şi managerii spitalelor de urgenţă în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, se identifică numărul de paturi de ATI libere şi se coordonează resursele umane şi materiale.

