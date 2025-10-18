Live TV

Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la Spitalul Floreasca

Data publicării:
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Blocul din Rahova afectat de o explozie. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Trei victime ale exploziei din cartierul Rahova, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, se află în stare stabilă, iar două dintre ele au fost operate, au anunțat medicii sâmbătă dimineață. Explozia de vineri s-a soldat cu trei morți și 15 răniți.

„Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi se recuperează după intervenţia chirurgicală”, au transmis reprezentanţii unităţii sanitare, potrivit News.ro.

Ei au mai precizat că, probabil, săptămâna viitoare pacienţii se vor externa.

Conform datelor făcute publice vineri după-amiază de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Floreasca se află:

  • un bărbat de 68 de ani, operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate;
  • o femeie de 58 de ani, cu fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare, necesitând intervenţie chirurgicală;
  • un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectate. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Novak Djokovic: "A fost o călătorie incredibilă!"
Digi Sport
Novak Djokovic: "A fost o călătorie incredibilă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Budapesta ar putea fi diferită față de Alaska dacă Trump își...
putin coboara pe scara avionului
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul...
dr flavia grosan
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, ar...
Ultimele știri
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
Giorgia Meloni, jignită incalificabil. Cum a fost numită prim-ministra Italiei pentru relația ei cu Donald Trump
Ce a spus Trump despre ținuta cu care Zelenski s-a prezentat la Casa Albă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Primele audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratorul și președintele blocului dau declarații în fața polițiștilor
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri în urma unei intervenții neautorizate
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei: „Nu mai muşamalizaţi”
explozie rahova (1)
Doar 17% din locuințele din România au asigurare în fața dezastrelor. Câte apartamente vor fi despăgubite în cazul exploziei din Rahova
seismograf care inregistreaza un cutremur
Explozia din Rahova s-a simțit ca un cutremur slab: a fost înregistrată de staţiile seismice (INFP)
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată...
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La 69 de ani, Victor Pițurcă a făcut marele anunț despre Maria, soția sa. ”E plecată…”
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Răsturnare şocantă de situaţie în cazul exploziei din Rahova! Firma privată plătită de locatari pentru a rupe...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
România a fost la un pas să nu poată plăti pensiile. Avocatul Gabriel Biriş: Pericolul nu a trecut
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu