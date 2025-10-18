Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la Spitalul Floreasca

Trei victime ale exploziei din cartierul Rahova, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, se află în stare stabilă, iar două dintre ele au fost operate, au anunțat medicii sâmbătă dimineață. Explozia de vineri s-a soldat cu trei morți și 15 răniți.

„Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi se recuperează după intervenţia chirurgicală”, au transmis reprezentanţii unităţii sanitare, potrivit News.ro.

Ei au mai precizat că, probabil, săptămâna viitoare pacienţii se vor externa.

Conform datelor făcute publice vineri după-amiază de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Floreasca se află:

un bărbat de 68 de ani, operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate;

o femeie de 58 de ani, cu fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare, necesitând intervenţie chirurgicală;

un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectate. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul „Dimitrie Bolintineanu”.

