Comandantul detaşamentului românesc de poliţie aeriană din Lituania, un pilot experimentat de F-16, explică, într-un videoclip publicat pe Facebook de ministrul interimar al Apărării Radu Miruță, condiţiile în care pot fi angajate şi neutralizate ţinte aeriene de mici dimensiuni precum dronele. „În meseria noastră rapid nu înseamnă neapărat şi eficient”, a subliniat pilotul.

„Tocmai am aflat o veste din ţară care ne face foarte mândri de meseria pe care avem. Colegii noştri au doborât încă o dronă care a pătruns neautorizat în spaţiul aerian al României. Felicitări vouă! În acelaşi timp, am observat în media foarte multe întrebări, justificate de altfel, despre timpul de care avem nevoie să angajăm un astfel de obiect. În calitate de pilot experimentat pe F-16 şi de comandant al detaşamentului de poliţie aeriană din Lituania vreau să vă explic pe scurt care sunt acele condiţii operaţionale de care vorbeşte toată lumea”, afirmă pilotul înt-run videoclip postat pe pagina ministrului interimar al Apărării.

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Comandantul precizează că, pentru „a angaja un astfel de obiect” trebuie să îl încadreze cu radarul de bord.

„Sistemele noastre nu au fost iniţial construite pentru a combate astfel de inamici, ci unii cu mult mai puternici şi mai letali. De aceea ne antrenăm intens, schimbăm şi adaptăm tehnicile tactice şi procedurile în aşa fel încât să devenim mult mai eficienţi. Şi aici în Lituania, şi acasă am zburat foarte, foarte mult simulând condiţiile de angajare a unei astfel de ţinte şi, după cum vedeţi, până la urmă obţinem rezultatele scontate”, afirmă sursa citată.

Pilotul menţionează că uneori un astfel de aparat de zbor poate fi neutralizat în 33 de minute, alterori în o oră şi 20 de minute, iar în unele cazuri sunt suficiente „doar câteva minute”.

„Câteodată ne trebuie 33 de minute ca aici, alteori ne trebuie o oră şi 20 de minute ca ieri, alteori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această ţintă. În meseria noastră rapid nu înseamnă neapărat şi eficient. Vă rugăm, aveţi încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menţinem pe dumneavoastră la sol în siguranţă”, mai spune pilotul de F-16.

Editor : Alina Popescu