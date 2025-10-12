Live TV

Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului. Stelian Bujduveanu: Sunt anumite restanțe din cauza subfinanțării

Data actualizării: Data publicării:
EDITIE SPECIALA CF 190925_88108
Stelian Bujduveanu. Foto. Digi24

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduvanu, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre cele mai mari probleme cu care se confruntă Capitala. În opinia sa, una dintre acestea este urbanizarea și motivează că în prezent Bucureștiul funcționează pe un Plan Urbanistic General care nu mai este în ton cu realitate.

Stelian Bujduveanu a explicat că cele mai mari probleme ale Bucureștiului sunt legate de trasport, termoficare și urbanizare. Pe lângă acestea, Capitala mai are, spune edilul, și o serie de restanțe din cauza subfinanțării din ultimii ani.  

„Din perspectiva noastră, a mea, a administrației, cele mai mari probleme ale orașului sunt legate de transport, termoficare și urbanizare. Celelalte țin de funcționarea orașului, de investiții în realizarea lor. Vorbim de parcuri, unde în ultimele luni de zile am intrat masiv pe paza în parcuri, pe reamenajarea aleilor din parcuri, pe repunerea iluminatului pe poziții. Sunt anumite restanțe pe care le are acest acest municipiu și nu le are datorită unui primar, le are datorită unei subfinanțări”, a declarat Stelian Bujduveanu. 

În cazul urbanizării, el a subliniat că Bucureștiul funcționează pe un plan învechit. 

„Municipiul București are un Plan Urbanistic General învechit, care a fost aprobat în anii 2000. Iar redactarea lui s-a întâmplat în 97-2000. Nu mai este în ton cu realitatea.

 

