Carmen Dan, despre intervenția brutală a Jandarmeriei la protest: Nu am ce să-mi reproșez

Ministrul de Interne Carmen Dan a făcut, marți, noi declarații în legătură cu violențele Jandarmeriei de la protestul din 10 august și cu privire la plângerile penale anunțate la adresa sa. Ea a afirmat că nu are ce să-și reproșeze și că „unii” vor să scape de ministru de interne și de Guvern.

Actualizare: Prim-procurorul Parchetului militar Ionel Corbu a contrazis-o pe Carmen Dan, în sensul că niciun procuror militar nu a fost în Piaţa Victoriei în timpul intervenţiei jandarmilor de vineri seară (detalii).

„Ce-am transmis sâmbătă cu ocazia declarației de presă rămâne de actualitate. În ultima vreme am auzit foarte multe invenții care nu pot fi numite știri, despre faptul că am instituit diverse celule, diverse comitete. Sunt unii care își doresc cu orice chip să scape de ministru de interne, de Guvern. Eu zic să rămânem într-o stare de normalitate”, a spus Carmen Dan, marți dimineață.

Ea a mai spus că „își dorește” ca anchetele să stabilească în ce mod și-a exercitat „competențele”.

„Nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale. Iar Jandarmeria și-a coordonat toată intervenția sub supravegherea unui procuror militar, care a fost în piață. (...) Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil”, a adăugat ministrul de interne.

Întrebată despre persoanele pașnice bătute de jandarmi, Carmen Dan a răspuns că „dacă în urma verificărilor vor reieși și astfel de aspecte, bineînțeles că se vor lua măsurile legale”.

Platforma România100 și 16 organizații civice au depus luni dimineață o plângere penală pe numele ministrului de interne Carmen Dan, a prefectului Capitalei Speranța Cliseru și pe numele persoanelor din conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Și PNL a anunțat ieri că va depune o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) pe numele ministrului de Interne, Carmen Dan, al prefectului Capitalei, Speranţa Clişeru, dar şi pe numele altor „actori politici sau guvernamentali” care sunt responsabili de intervenţia în forţă a Jandarmeriei de la protestul din 10 august.

Etichete:

,

,

,

,