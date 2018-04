Carmen Dan l-a vizitat pe Dănuţ, băieţelul salvat anul trecut dintr-un puţ de 16 metri

Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a fost în judeţul Teleorman, la familia copilului care anul trecut a căzut într-un puţ din curtea casei şi care a fost scos de pompieri după aproape zece ore. Alături de ea s-au aflat şi câţiva pompieri, care i-au dus băieţelului şi surorilor lui haine, jucării şi dulciuri.

"Îi doresc lui Dănuţ să răzbească prin viaţă cu aceeaşi îndârjire cu care a luptat, în urmă cu un an, pentru supravieţuire”, a scris Carmen Dan pe pagina sa de Facebook, publicând şi fotografii de la vizita din Teleorman.

"În urmă cu aproape un an, întreaga ţară a stat cu sufletul la gură, timp de zece ore, cât pompierii au făcut eforturi supraomeneşti să îl salveze pe Dănuţ, copilul căzut într-o fântână din curtea casei. Deşi avea doar 1 an şi 10 luni, s-a dovedit a fi un adevărat luptător. Mi-am dorit foarte mult să îl întâlnesc şi pentru că în acele zile nu am avut ocazia, prioritatea tuturor fiind salvarea vieţii şi însănătoşirea lui cât mai rapidă, astăzi, în Vinerea Mare, când apropierea Învierii Domnului ne îndeamnă pe toţi să fim alături de semeni cu tot ce avem mai bun în noi, am ales să îl întâlnesc pe Dănuţ şi să îi fac sărbătorile mai frumoase”, a scris Carmen Dan.

Ministrul spune că a simţit adevărata semnificaţie a minunilor, după ce l-a văzut pe copil perfect sănătos şi plin de energie ştiind prin ce a trecut. Carmen Dan a adăugat că pompierii nu au avut doar o misiune profesională şi şi una divină.

În luna aprilie a anului trecut, copilul de doi ani, din localitatea teleormăneană Balta Sărată, a căzut într-un puţ foarte îngust, la o adâncime de aproximativ 16 metri. Intervenţia pompierilor a fost extrem de dificilă din cauză că puţul avea un diametru de doar 30 - 35 de centimetri. Operaţiunea de salvare a copilului, la care au participat zeci de pompieri, a durat mai mult de zece ore.