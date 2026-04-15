Cartel Alfa, către Guvern: „Decizii abuzive" ale autorităţilor locale afectează Loteria Română, prin interzicerea jocurilor de noroc

Cartel Alfa reclamă, miercuri, că „decizii abuzive ale autorităţilor locale afectează direct salariaţii şi veniturile publice” şi atrage atenţia că Loteria Română, companie naţională cu tradiţie de peste 100 de ani, este împinsă spre blocaj sau chiar eliminare din anumite zone ale ţării. Situaţia a fost generată de decizii de interzicere a activităţilor de jocuri de noroc în locaţii fizice, un exemplu fiind Hotărârea Consiliului Local Bacău. Sindicaliştii avertizează că Loteria Română are propriul cadru legal de derulare a activităţii, dar este băgată „la grămadă”, fără nicio diferenţiere faţă de operatorii privaţi din domeniu.

„Confederaţia Cartel ALFA susţine Compania Naţională «Loteria Română» S.A. şi atrage atenţia asupra unei situaţii extrem de grave generate de modul în care autorităţile locale înţeleg să aplice prevederile legale privind organizarea activităţilor de jocuri de noroc. Adoptarea unor hotărâri la nivel local, precum Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 119/01.04.2026, care interzice desfăşurarea activităţilor de jocuri de noroc în locaţii fizice, reprezintă un derapaj major şi o interpretare eronată a cadrului legal în vigoare”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Cartel Alfa, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, astfel de măsuri nu afectează doar operatorii privaţi, ci lovesc direct şi activitatea CNLR, Compania Naţională „Loteria Română”.

„Atragem atenţia că aceste decizii sunt luate fără o analiză reală a consecinţelor economice şi sociale şi fără a ţine cont de statutul distinct al CNLR, companie naţională cu rol public, care contribuie constant la bugetul de stat şi la finanţarea unor obiective de interes general”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia afirmă că în mai multe zone ale ţării ”se conturează o practică periculoasă de interzicere generalizată a activităţii”, care riscă să conducă la:

- blocarea totală a activităţii CNLR în anumite localităţi;

- pierderea locurilor de muncă pentru angajaţi;

- diminuarea semnificativă a veniturilor bugetare;

- apariţia unor conflicte juridice majore.

„Deşi CNLR funcţionează în baza unui cadru legal distinct şi are un rol economic şi social bine definit, aceasta este tratată «la grămadă», fără nicio diferenţiere faţă de operatorii privaţi din domeniu. Atragem atenţia că, în lipsa unor măsuri urgente de clarificare, astfel de decizii pot duce la situaţii absurde, în care o companie naţională cu tradiţie de peste 100 de ani este împinsă spre blocaj sau chiar eliminare din anumite zone ale ţării”, se mai arată în comunicatul sindicaşiştilor.

Aceştia cer:

1. Intervenţia urgentă a Guvernului României pentru clarificarea modului de aplicare a cadrului legal;

2. Încetarea adoptării unor hotărâri locale care depăşesc limitele legii;

3. Iniţierea unui dialog real cu toate părţile implicate.

„Nu este acceptabil ca deciziile administrative locale să ducă la deteriorarea activităţii unei companii naţionale şi, implicit, la afectarea directă a locurilor de muncă”, au mai transmis sindicaliştii.

În 1 aprilie, primarul din Bacău, Lucian Viziteu, anunţa pe Facebook că activitatea de jocuri de noroc în spaţii fizice a fost interzisă în oraş.

„Am reuşit! Activitatea de jocuri de noroc este interzisă în locaţii fizice pe raza municipiului Bacău. Este un pas uriaş pentru comunitatea noastră, care arată că ne dorim un viitor sănătos pentru Bacău.  Le mulţumesc consilierilor locali care au acţionat astăzi responsabil şi au fost de acord cu propunerea mea de a închide activitatea în aceste locaţii fizice din oraş”, anunţa primarul atunci.

El preciza că locaţiile se vor închide treptat, pe măsură ce expiră autorizaţiile aparatelor.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Digi Sport
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu 281,6 milioane de lei. Pentru ce vor fi folosiți banii
robinet apa potabila
Ministrul Dragoș Pîslaru, despre posibila scumpire a apei prin noul mecanism din PNRR: „Impactul pe populație va fi marginal”
dragos pslaru fb
„Nu există scenariu fără implementare”. Pîslaru: Guvernul monitorizează reformele din PNRR cu un sistem de tip „semafor” al riscurilor
protest santier mangalia
Ajutoare de 5.000 de lei pentru angajații afectați de falimentul Șantierului Naval Mangalia. Când ar putea primi banii
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irinel Dărău, despre falimentul de la Mangalia: „Decizia a fost luată de creditori”. Când își vor primi angajații salariile restante
Recomandările redacţiei
Alexandru Rafila, ministrul Sănătății
De ce nu a putut lua fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila o...
ilie bolojan si peter magyar
Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Prim-ministrul...
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul...
ilie bolojan parlament
Partidele din opoziție promit că dau jos Guvernul, dar nu se înțeleg...
Ultimele știri
Proiectul de lege privind sancţionarea hărţuirii sexuale şi când nu este în cadrul unei relaţii de muncă, aviz favorabil de la CES
A zbura mai puţin nu este o opţiune pentru Germania, spune cancelarul german Friedrich Merz
Mark Rutte le cere țărilor NATO să nu „piardă din vedere Ucraina”: „Trebuie să ne asigurăm că are ce-i trebuie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Caz șocant în fotbal! Arbitrul a fost împușcat mortal chiar în fața jucătorilor
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
RădoiMania: suporterii FCSB nu concep să-l mai vadă pe Mirel plecând. Povestea fanului care și-a tatuat...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...