Cartel Alfa, către Guvern: „Decizii abuzive” ale autorităţilor locale afectează Loteria Română, prin interzicerea jocurilor de noroc

Cartel Alfa reclamă, miercuri, că „decizii abuzive ale autorităţilor locale afectează direct salariaţii şi veniturile publice” şi atrage atenţia că Loteria Română, companie naţională cu tradiţie de peste 100 de ani, este împinsă spre blocaj sau chiar eliminare din anumite zone ale ţării. Situaţia a fost generată de decizii de interzicere a activităţilor de jocuri de noroc în locaţii fizice, un exemplu fiind Hotărârea Consiliului Local Bacău. Sindicaliştii avertizează că Loteria Română are propriul cadru legal de derulare a activităţii, dar este băgată „la grămadă”, fără nicio diferenţiere faţă de operatorii privaţi din domeniu.

„Confederaţia Cartel ALFA susţine Compania Naţională «Loteria Română» S.A. şi atrage atenţia asupra unei situaţii extrem de grave generate de modul în care autorităţile locale înţeleg să aplice prevederile legale privind organizarea activităţilor de jocuri de noroc. Adoptarea unor hotărâri la nivel local, precum Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 119/01.04.2026, care interzice desfăşurarea activităţilor de jocuri de noroc în locaţii fizice, reprezintă un derapaj major şi o interpretare eronată a cadrului legal în vigoare”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Cartel Alfa, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, astfel de măsuri nu afectează doar operatorii privaţi, ci lovesc direct şi activitatea CNLR, Compania Naţională „Loteria Română”.

„Atragem atenţia că aceste decizii sunt luate fără o analiză reală a consecinţelor economice şi sociale şi fără a ţine cont de statutul distinct al CNLR, companie naţională cu rol public, care contribuie constant la bugetul de stat şi la finanţarea unor obiective de interes general”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia afirmă că în mai multe zone ale ţării ”se conturează o practică periculoasă de interzicere generalizată a activităţii”, care riscă să conducă la:

- blocarea totală a activităţii CNLR în anumite localităţi;

- pierderea locurilor de muncă pentru angajaţi;

- diminuarea semnificativă a veniturilor bugetare;

- apariţia unor conflicte juridice majore.

„Deşi CNLR funcţionează în baza unui cadru legal distinct şi are un rol economic şi social bine definit, aceasta este tratată «la grămadă», fără nicio diferenţiere faţă de operatorii privaţi din domeniu. Atragem atenţia că, în lipsa unor măsuri urgente de clarificare, astfel de decizii pot duce la situaţii absurde, în care o companie naţională cu tradiţie de peste 100 de ani este împinsă spre blocaj sau chiar eliminare din anumite zone ale ţării”, se mai arată în comunicatul sindicaşiştilor.

Aceştia cer:

1. Intervenţia urgentă a Guvernului României pentru clarificarea modului de aplicare a cadrului legal;

2. Încetarea adoptării unor hotărâri locale care depăşesc limitele legii;

3. Iniţierea unui dialog real cu toate părţile implicate.

„Nu este acceptabil ca deciziile administrative locale să ducă la deteriorarea activităţii unei companii naţionale şi, implicit, la afectarea directă a locurilor de muncă”, au mai transmis sindicaliştii.

În 1 aprilie, primarul din Bacău, Lucian Viziteu, anunţa pe Facebook că activitatea de jocuri de noroc în spaţii fizice a fost interzisă în oraş.

„Am reuşit! Activitatea de jocuri de noroc este interzisă în locaţii fizice pe raza municipiului Bacău. Este un pas uriaş pentru comunitatea noastră, care arată că ne dorim un viitor sănătos pentru Bacău. Le mulţumesc consilierilor locali care au acţionat astăzi responsabil şi au fost de acord cu propunerea mea de a închide activitatea în aceste locaţii fizice din oraş”, anunţa primarul atunci.

El preciza că locaţiile se vor închide treptat, pe măsură ce expiră autorizaţiile aparatelor.

