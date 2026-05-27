„Cartelul" taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile

Consiliul Concurenței a sancționat două organizații din transporturi și mai multe companii de taxi din București pentru că s-au înțeles să elimine o aplicație de intermediere a curselor de taxi de pe Aeroportul Otopeni. Amenzile cumulate depășesc 3,9 milioane de lei, adică aproape 780.000 euro.

Autoritatea de concurență arată că și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Federația Operatorilor Români de Transport și 18 companii de taxi s-au coordonat și au cerut Companiei Naționale Aeroporturi București eliminarea aplicației Clever Taxi de pe terminalele touch-screen prin care pasagerii pot comanda taxiuri în aeroport.

Printre cei sancționați se numără unele dintre cele mai cunoscute firme de taxi din Capitală, precum CrisTaxi, Speed Taxi, Meridian Taxi și Auto Cobălcescu.

Consiliul Concurenței arată că mai multe companii, inclusiv Auto Cobălcescu, Meridian Taxi, CrisTaxi și Gran Auto Taxi, au recunoscut că au participat la înțelegerea anticoncurențială.

De asemenea, autoritatea a impus o serie de condiții pentru accesul operatorilor în aeroport. Administratorul aeroportului s-a angajat să permită accesul aplicațiilor agregatoare și al platformelor de ride-sharing, fără a mai limita serviciile exclusiv la aplicațiile companiilor de taxi.

Totodată, spațiile pentru terminalele touch-screen vor fi atribuite prin licitație organizată de Bursa Română de Mărfuri, iar fiecărei companii îi va putea fi atribuit un singur spațiu în cadrul aceleiași proceduri, pentru a crește concurența și diversitatea serviciilor disponibile pentru pasageri.

