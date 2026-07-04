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„Casa Rusă” de la Chișinău se închide. Ministrul Culturii din Republica Moldova: „O platformă sub acoperire”

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Casa Rusa
Foto: Facebook
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Casa Rusă din Chișinău – parte a unei rețele de centre culturale și de propagandă rusești administrate de stat – își închide porțile. Ambasada Federației Ruse la Chișinău a anunțat că funcțiile acestuia vor fi exercitate parțial de Secția de cultură a Ambasadei.

Anunțul vine în ziua în care și-a încetat valabilitatea acordul care a stat la baza funcționării instituției, acord denunțat în 2025 de Republica Moldova, informează NewsMaker.md.

„Cu profund regret suntem nevoiți să anunțăm că, în legătură cu decizia Guvernului Republicii Moldova, Centrul Rus de Știință și Cultură (Casa Rusă) din Chișinău se închide. De-a lungul multor ani, Casa Rusă a fost un loc de întâlniri, dialog și prietenie. (…) Sperăm că interesul pentru limba rusă, cultură, educație și știință nu se va stinge, iar noi vă vom sprijini întotdeauna, vom păstra posibilitatea dialogului intercultural și a înțelegerii reciproce”, se arată într-o declarație a Centrului.

Centrul rus de știință și cultură din Chișinău a funcționat din 2009, în baza unui acord semnat la Moscova în 1998.

În noiembrie 2025, Guvernul Republicii Moldova a aprobat denunțarea acordului. La scurt timp, și Parlamentul a votat denunțarea documentului. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, declarat că „Centrul cultural rus nu e nicidecum cultural – e o platformă sub acoperirea căreia se desfășoară activități de subminare a suveranității Republicii Moldova”.

Conducerea „republicii” nerecunoscute Transnistria declarase anterior că este dispusă să găzduiască Casa Rusiei după închiderea acesteia la Chișinău, pentru a „contracara încercările distructive de a limita prezența Rusiei”, informează .

Guvernul moldovean a subliniat că autoritățile de la Tiraspol nu au competența legală de a lua o astfel de decizie. De asemenea, acesta a subliniat că instituția „Casa Rusiei” a încurajat cetățenii moldoveni să studieze în Rusia, iar în circumstanțele actuale, oricine face acest lucru riscă să ajungă în rândurile forțelor armate ruse și pe câmpul de luptă din Ucraina, scrie și European Pravda.

Editor : Sebastian Eduard

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