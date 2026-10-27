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Video „Cascadorii râsului”. Imagini virale cu parada de Ziua Armatei în Călărași: jandarmii n-au nimerit pasul, iar fanfara notele

Data publicării:
jandarmi fara ritm
Sursa foto: Facebook/Televiziunea Călărași
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Din articol
Defilarea, reluată la ordinul comandatului și cu muzică din boxe: „Să arătăm că știm să defilăm”

Ziua Armatei a fost marcată cu solemnitate în București și în toate celelalte orașe din țară unde s-au organizat evenimente. Mai puțin la Călărași, unde ceea ce trebuia să fie un moment înălțător s-a transformat într-o veritabilă sursă de meme-uri și glume pe rețelele sociale. 

Oficialitățile locale și ofițeri superiori cu mâna dusă la chipiu, alături de câțiva localnici, s-au adunat în centrul orașului pentru a aduce un pios omagiu înaintașilor. 

Doar că participanții la paradă, cei care trebuiau să fie punctul culminant al acesteia, mai execat, adică jandarmii și pompierii pare că nu prea au avut timp pentru repetiții. 

În imaginile postate de către presa locală pe rețele se poate observa cum punctul culminant al evenimentului s-a transformat într-un moment de-a hilar și stânjenitor concomitent.

Urmărind imaginile, e greu să constatăm cine a greșit primul, cei care au defilat sau cei din fanfară, pentru că nici unii, nici alții n-au nimerit nici pasul, nici notele care ar fi trebuit să coordoneze pașii. 

Clipurile video au adunat imediat mii de reacții și comentarii. Internauții nu s-au putut abține și au taxat dur prestația rușinoasă a forțelor de ordine. Unii au spus că „fac de râs instituția”, alții au sperat că este AI, iar cei mai mulți s-au rezumat la a comenta cu vorba din popor: „Cascadorii râsului”.

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Defilarea, reluată la ordinul comandatului și cu muzică din boxe: „Să arătăm că știm să defilăm”

Conștienți de penibilitatea momentului, organizatorii evenimentului au ordonat reluarea defilării, după cum se poate vedea într-un material publicat de către Televziunea Călărași.

Pe pagina de facebook a Jandarmeriei Călărași a fost postat un clip video montat de la eveniment, retușat pe cât posibil, cu doar câteva secunde din defilarea colegilor. 

Editor : Alexandru Rotaru

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