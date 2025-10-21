Casele de până la 150 de metri pătrați și anexele mici de până în 20 metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație în mediul rural. Propunerea a fost inclusă de Ministerul Dezvoltării în noul Cod al Urbanismului, care urmează să fie adoptat. Autoritățile locale nu vor fi exluse din decizie, dar vor avea la dispoziție 15 zile în care să comunice dacă este nevoie sau nu de autorizație, a anunțat, în direct la Digi24, ministrul Cseke Attila, avertizând că procedura birocratică va fi acum mult simplificată de către autorități, însă „crește răspunderea proiectantului”.

Casele de locuit de până la 150 de metri pătrați din mediul rural, dar și anexele gospodărești din rural și urban vor putea fi construite fără autorizație de construire, potrivit unui proiect de Cod al Urbanismului, propus de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

„Sunt mai multe aspecte aici. În primul rând, este vorba și de o creștere a răspunderii proiectantului, pentru că noi trebuie să mergem spre un sistem în care fiecare segment profesional, inclusiv pe domeniul urbanismului, trebuie să fie conștient de răspunderea pe care o are - și proiectant are o răspundere atunci când face un proiect tehnic, care ar trebui autorizat sau nu ar trebui autorizat, dar în faza de proiectare există o răspundere. Pe de altă parte, sigur, ne dorim o simplificare a procedurilor birocratice și am propus această reglementare care ține de construcții mai ușoare din punct de vedere al suprafeței, al extinderii acestora”, a explicat ministrul.

„ Primăria trebuie să fie pe fază”

Cseke Attila avertizează însă că nu va fi exclus controlul autorității locale.

„Dacă trebuie să ne temem de faptul că unele primării nu ar fi «pe fază»? Eu cred că nu trebuie să ne temem. Primăria trebuie să fie pe fază! Primăria exercită un serviciu public în interesul cetățeanului și, dacă această lege sau această procedură este aprobată de către Parlament, eu cred că primăriile pot să-și facă foarte simplu procedurile de lucru în așa fel încât, în cele 15 zile, să vadă un proiect întocmit pe o bucătărie de vară sau pe un garaj sau pe anexă de până la 20 m² și să spună dacă este nevoie de autorizație de construire și atunci sigur se merge pe autorizare de construire. Dacă din documentațiile de urbanism existente din PUZ-ul pe zona respectivă rezultă că nu sunt probleme care să ridice emiterea autorizației de funcționare, atunci pe baza proiectului tehnic, beneficiarul, adică cetățeanul, va putea să înceapă construcția”, a subliniat ministrul Dezvoltării.

„Este o simplificare care ajută pe toată lumea. Până la urmă ajută și primăria, fără a se pierde controlul acesteia asupra domeniului urbanismului. (...) Erau niște blocaje sau niște întârzieri foarte mari, motiv pentru care a fost nevoie de această simplificare. (...) Sunt cazuri în care în câteva zile emit aceste autorizații de construire, alteori se emite după luni bune o autorizație de construire - și atunci am dorit să acordăm o simplificare, o reducere a procedurii, a termenelor pentru a putea începe o asemenea construcție”, a adăugat acesta.

Editor : C.A.