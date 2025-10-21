Live TV

Exclusiv Casele de până în 150 mp, ridicate fără autorizație. Cseke Attila: „Simplificăm procedura, dar crește răspunderea proiectantului”

Data actualizării: Data publicării:
cseke attila face declaratii
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Primăria trebuie să fie pe fază”

Casele de până la 150 de metri pătrați și anexele mici de până în 20 metri pătrați vor putea fi ridicate fără autorizație în mediul rural. Propunerea a fost inclusă de Ministerul Dezvoltării în noul Cod al Urbanismului, care urmează să fie adoptat. Autoritățile locale nu vor fi exluse din decizie, dar vor avea la dispoziție 15 zile în care să comunice dacă este nevoie sau nu de autorizație, a anunțat, în direct la Digi24, ministrul Cseke Attila, avertizând că procedura birocratică va fi acum mult simplificată de către autorități, însă „crește răspunderea proiectantului”.

Casele de locuit de până la 150 de metri pătrați din mediul rural, dar și anexele gospodărești din rural și urban vor putea fi construite fără autorizație de construire, potrivit unui proiect de Cod al Urbanismului, propus de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Sunt mai multe aspecte aici. În primul rând, este vorba și de o creștere a răspunderii proiectantului, pentru că noi trebuie să mergem spre un sistem în care fiecare segment profesional, inclusiv pe domeniul urbanismului, trebuie să fie conștient de răspunderea pe care o are - și proiectant are o răspundere atunci când face un proiect tehnic, care ar trebui autorizat sau nu ar trebui autorizat, dar în faza de proiectare există o răspundere. Pe de altă parte, sigur, ne dorim o simplificare a procedurilor birocratice și am propus această reglementare care ține de construcții mai ușoare din punct de vedere al suprafeței, al extinderii acestora”, a explicat ministrul.

Primăria trebuie să fie pe fază”

Cseke Attila avertizează însă că nu va fi exclus controlul autorității locale.

Dacă trebuie să ne temem de faptul că unele primării nu ar fi «pe fază»? Eu cred că nu trebuie să ne temem. Primăria trebuie să fie pe fază! Primăria exercită un serviciu public în interesul cetățeanului și, dacă această lege sau această procedură este aprobată de către Parlament, eu cred că primăriile pot să-și facă foarte simplu procedurile de lucru în așa fel încât,  în cele 15 zile, să vadă un proiect întocmit pe o bucătărie de vară sau pe un garaj sau pe anexă de până la 20 m² și să spună dacă este nevoie de autorizație de construire și atunci sigur se merge pe autorizare de construire. Dacă din documentațiile de urbanism existente din PUZ-ul pe zona respectivă rezultă că nu sunt probleme care să ridice emiterea autorizației de funcționare, atunci pe baza proiectului tehnic, beneficiarul, adică cetățeanul, va putea să înceapă construcția”, a subliniat ministrul Dezvoltării.

Este o simplificare care ajută pe toată lumea. Până la urmă ajută și primăria, fără a se pierde controlul acesteia asupra domeniului urbanismului. (...) Erau niște blocaje sau niște întârzieri foarte mari, motiv pentru care a fost nevoie de această simplificare. (...) Sunt cazuri în care în câteva zile emit aceste autorizații de construire, alteori se emite după luni bune o autorizație de construire - și atunci am dorit să acordăm o simplificare, o reducere a procedurii, a termenelor pentru a putea începe o asemenea construcție”, a adăugat acesta.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
florin jianu govro
Patronatele cer înghețarea salariului minim. Liderul IMM, Florin...
Curtea Constituțională a României
Decizia CCR privind pensiile magistraților, criticată. Deputat UDMR...
Ultimele știri
Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene
Cseke Attila nu exclude varianta unui referendum după decizia CCR: „Este o preocupare majoră a societății. Oamenii văd inegalitățile”
Donald Trump este pe cale să doboare recordul de imigranți deportați din SUA: „Este doar începutul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.
Cseke Attila, despre tăierile din administrație: Sunt peste 700 de UAT-uri în care nu e nevoie de reducere de personal
drona
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul Dezvoltării anunță când ar putea fi aplicată măsura
Foto: Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
Ce se va întâmpla cu proiectele din „Anghel Saligny”. Anunțul ministrului Cseke Attila
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila: Riscul de neconstituţionalitate pentru Pachetul 2 de măsuri fiscale este redus
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, răspunde întrebărilor jurnaliștilor la sediul Primăriei Municipiului București, miercuri 8 februarie 2023.
Cseke Attila spune că localităţile cu mai puţin de 4.500 de locuitori pot avea Poliţie Locală, dar cu o condiție
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a cerut rezilierea cu Legia Varşovia! Întâlnire decisivă cu şefii clubului. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”