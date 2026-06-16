Câștigătoarea premiului de 3,5 milioane de lei la Joker și-a ridicat banii. Mesajul ei pentru jucătorii la Loto

Câștigătoarea premiului de categoria I la extragerea Joker din 14 iunie, în valoare de 3.5 milioane de lei (peste 680.000 de euro), și-a ridicat marți câștigul, anunță Loteria Română.

Tânăra de 28 de ani din Brașov spune că joacă la loto de aproximativ 3 ani, iar de peste un an joacă constant atât la Joker, cât și la Loto 6/49 și Loto 5/40. De asemenea, ocazional, îi place să-și încerce norocul și la loz.

Ea a spus că nu are numere favorite și că a jucat Quick Pick.

„Este adevărat, se poate câștiga. Am reușit. Pentru mine este un nou început. Continuați să jucați și să sperați!”, este mesajul ei pentru jucătorii la Loto.

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro și a fost completat cu o variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Editor : M.B.