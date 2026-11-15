Șefa comunicării PNL, Ioana Dogioiu, a reacționat după apariția unor informații potrivit cărora rochia purtată de soția lui Ilie Bolojan la nunta fiicei sale, organizată sâmbătă la Oradea, ar fi costat mii de euro. Potrivit acesteia, ținuta creată de o designeră româncă este disponibilă pe site-ul creatoarei la prețul de 5.500 de lei. Dogioiu susține că evenimentul nu a fost unul opulent și acuză răspândirea unor informații false.

Șefa comunicării PNL, Ioana Dogioiu, a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora rochia purtată de soția lui Ilie Bolojan la nunta fiicei sale ar fi costat câteva mii de euro. Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului afirmă că ținuta are, de fapt, un preț de 5.500 de lei, potrivit site-ului creatoarei românce care a realizat-o.

Ioana Dogioiu susține că nunta organizată sâmbătă, la Oradea, nu a fost un eveniment opulent și că discuțiile despre presupusul preț de mii de euro al rochiei au pornit de la informații false.

„Nunta fiicei lui Ilie Bolojan a fost o mare dezamăgire (sincer, nu știu ce își imaginau, cunoscând omul) pentru cei care sperau la o revanșă după «festivalul șinșilei». Nimic opulent, nimic scandalos. Și, dacă nu există, trebuie inventat!”, a scris Ioana Dogioiu, duminică, pe Facebook.

Aceasta a contestat informațiile vehiculate despre prețul ținutei, arătând că în spațiul public au fost avansate mai multe sume, fără ca cei care le-au prezentat să ajungă la o variantă comună.

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„Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro (în disperarea momentului, nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii), purtată de soția domnului Bolojan. De fapt, ca să încheiem subiectul: rochia este una de ocazie, pentru o ocazie unică, într-adevăr spectaculos de frumoasă, realizată de o creatoare româncă, rochie care are prețul 5.500 de lei pe site-ul creatoarei”, a transmis șefa comunicării PNL.

Dogioiu a publicat și o captură de ecran de pe site-ul creatoarei, în care apare rochia și prețul acesteia. Ea a acuzat că informațiile despre presupusul cost de mii de euro sunt promovate în continuare cu rea-credință.

„Unde vedeți minciuna promovată în continuare, să știți că nu este vorba despre o eroare sau despre lipsă de documentare, ci despre crasă rea-credință. Și disperare”, a adăugat aceasta.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan, la Oradea

Fiica cea mare a președintelui PNL, Ilie Bolojan, s-a căsătorit sâmbătă, la Oradea, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor.

La eveniment au participat mai multe persoane din lumea politică, printre care europarlamentarul Dan Motreanu, Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Discuțiile despre ținutele purtate de partenerele unor politicieni au apărut în spațiul public și în urmă cu aproximativ două săptămâni, după botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, organizat la Timișoara.

La eveniment au participat mai mulți lideri social-democrați, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au atras comentarii legate de ținutele considerate de unii internauți extravagante. Sorina Docuz, partenera fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri, accesorizată cu o haină de blană care părea să fie din șinșila.

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Fotografiile au generat discuții despre luxul și opulența afișate la eveniment, unii internauți susținând că haina ar valora câteva zeci de mii de lei.

Copilul lui Alfred Simonis a fost botezat de liderul social-democrat Sorin Grindeanu. Printre participanți s-au numărat Lia Olguța Vasilescu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, ministrul Muncii, Florin Manole, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Editor : C.A.