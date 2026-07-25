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„Cât costă racheta”. Ce spune Statul Major al Apărării despre prețul rachetelor folosite împotriva dronelor deasupra României

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aparate f-16 in zbor
Avioane F-16 ale României. Foto: Profimedia
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Statul Major al Apărării a precizat sâmbătă, legat de prețul rachetei cu care a fost doborâtă drona în zona județului Buzău, că în astfel de situații nu se ia în calcul costul armamentului, ci riscul ca dronele neautorizate să pună în pericol viața oamenilor.

„Toată lumea întreabă cât costă racheta. Mai puțini se întreabă cât ar costa dacă nu ar fi fost lansată.

E ca și cum ai spune că airbagul unei mașini este prea scump, fără să te gândești cât valorează viața omului pe care îl salvează. Sau că un extinctor este o cheltuială inutilă, până în ziua în care îți salvează casa”, se arată într-un mesaj postat pe pagina SMAp.

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Statul Major al Apărării mai arată că rachetele sunt lansate pentru a proteja vieți, nu pentru a economisi bani.

„O rachetă nu este trasă pentru a economisi bani. Este trasă pentru a elimina un pericol.

Când o dronă neidentificată pătrunde în spațiul aerian al României, decizia nu se ia comparând prețul dronei cu prețul rachetei. Se ia comparând riscul cu valoarea pe care trebuie să o protejăm: viața oamenilor.

Siguranța cetățenilor nu are preț. Iar atunci când există un pericol real, cea mai scumpă decizie poate fi, de fapt, să nu faci nimic”, a mai precizat SMAp.

Citește și: A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc în două zile consecutive. Anunțul președintelui Nicușor Dan

Editor : B.P.

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