Spiritul Crăciunului a cuprins și magazinele, care au început deja să vândă brazi. Cei naturali pornesc de la aproximativ 45 de lei, iar cei artificiali încep de la 60 de lei. Și Romsilva vine în întâmpinarea cumpărătorilor cu 27.000 de brazi și molizi.

Deși mai e o lună până la Ajunul Crăciunului, românii au început deja căutările pentru bradul perfect. Pomii au apărut în magazine și piețe, iar cei mai căutați sunt, de departe, cei naturali. Și cum opțiunile sunt din belșug, oamenilor le mai rămâne doar să compare prețurile.

Bărbat: Normal că preferăm natural. În primul rând că simbolizează Crăciunul de sute de ani și mirosul.

Reporter: Ce buget alocați anul acesta pentru brad?

Bărbat: Să zicem 100 de lei, nici mult, nici puțin.

Femeie: Avem și brad artificial, dar mereu prefer bradul natural.

Reporter: La ce dimensiune și preț?

Femeie: Trei metri jumătate și prețul e de 479 de lei.

„Prefer bradul natural pentru că e altceva când în casă miroase a brad, parcă sărbătorile sunt mai frumoase. Mă asigur să încapă în living și după mă uit și la preț”, spune o altă femeie.

Comercianții au pregătit pomi pentru toate buzunarele.

„Brazii naturali pornesc de la 45 de lei, la o dimensiune între 100 și 130 de cm și pot ajunge la peste 470 de lei la o dimensiune între 300 și 350 de cm”, afirmă Elena Sămăretean, comerciantă.

Și la brazii artificiali prețurile variază în funcție de înălțimea bradului, dar și de modelul ales. Spre exemplu, în acest magazin prețurile pornesc de la aproape 60 de lei și pot să ajungă până la 1.700 de lei, relatează Bianca Timșa, jurnalistă Digi24.

La mare căutare sunt și ornamentele naturale din fructe și flori uscate.

„Anul acesta nu este o culoare sau un model anume care să fie în tendințe. Clienții au preferat mult mai mult cele naturale, precum portocalele uscate sau chiar și floarea de lotus”, spune David Szelyes, designer florist.

Și Romsilva a pregătit pentru vânzare, în acest an, nu mai puțin de 27.000 de brazi și molizi.

Editor : Liviu Cojan