Cum va fi vremea săptămâna aceasta. Meteorolog ANM: „Ne vom afla sub influența unor cicloni din Mediterană”

A fost un weekend cu ploi și vânt puternic, dar luni vremea este însorită și mult mai caldă în toată țara. Valorile de temperatură vor mai pierde puţin teren în Bucureşti, aşa că la orele prânzului vor fi doar până la 7 grade Celsius. Totuşi, soarele se va arăta din când în când, iar adierile vântului nu vor ieşi prea mult în evidentă. Presiunea aerului se va opri la un nivel destul de agreabil.

Locuitorii Capitalei vor avea mâine parte timp frumos, însă ploile mărunte şi intensificările de vânt vor reveni de miercuri. Chiar şi aşa, maximele termice nu vor oscila prea mult şi se vor opri la 8...9 grade Celsius. Câteva picături de ploaie vor mai putea cădea şi la mijlocul săptămânii, dar termometrele vor arăta chiar şi 11 grade.

„Nu ne putem plânge de evoluția vremii nici pentru următoarea perioadă de timp. În principal, regimul termic rămâne mult mai ridicat decât ar fi normal la această dată. Nu așteptam prea curând acele valori de sâmbăta, în sudul țării, dar temperaturile în jur de 10 grade la amiază sau chiar peste această valoare vor fi frecvente din nou, mai ales în sud și sud-vest.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie în majoritatea zonelor țării, așteptăm alternanțe, în care ne vom afla sub influența unor cicloni din Marea Mediterană, altele în care va domina câmpul anticiclonic. Va fi ceață, mai ales în zonele joase din sud și est, sub influența sistemelor noroase depresionare, vom avea precipitații în extindere din vest în rest, miercuri spre joi, și toată ziua de joi.

Predomină ploile, în general moderate cantitativ, mai ales în vest și sud. Nu excludem intervale și zone restrânse în care vremea sa capete note ceva mai severe, dar nu așteptăm manifestări deosebite. Noaptea de marți spre miercuri, la munte și în sud, în Banat, vântul va sufla cu peste 70 km pe ora, apoi asociat precipitațiilor, apoi în noaptea de miercuri spre joi, probabilitate mare de polei în zonele montane și Transilvania.

Vom avea precipitații consistente pentru sfârșitul de săptămână. Vreme închisă în mare parte din țară, cel puțin pentru jumătatea de sud a țării. Predomină ploile, nu e exclus să fie lapovița și ninsoare, inclusiv în sud-est. Deocamdată indicațiile sunt de o vreme mai degrabă schimbatoare, atmosfera e dinamică, schimbări rapide de circulație, nu va domina un anumit regim de vreme. Deocamdată nu anticipăm probabilitatea unor zile mai friguroase și nici precipitații de durată”, a declarat meteorologul ANM Teodora Cumpănașu.