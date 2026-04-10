Live TV

Cât de mari sunt costurile de salvare de la îngheţ a pomilor fructiferi: „Am dat foc la 40.000 de euro”. De ce cireşele sunt așa scumpe

Data actualizării: Data publicării:
LIvadă noaptea
Foto: Facebook Ferma Steluța

Reprezentanţii unei ferme pomicole din judeţul Cluj publică imagini şi povestesc despre munca pe care agricultorii o duc pentru a salva de la îngheţ recoltele în perioade dificile din punct de vedere meteorologic, de îngheţ, cum este cea pe care România o travesează.

„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro. Poate v-aţi întrebat vreodată de ce cireşele sunt scumpe... Pentru că o singură noapte de ger ne poate lua recolta unui an întreg”, scriu cei de la fermă.

„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro. Nu e o exagerare. E realitatea unei nopţi de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero şi livada noastră de cireşi era la un pas să fie distrusă de îngheţul târziu. 4.000 de lumânări antiîngheţ aprinse printre rânduri. 40.000 de euro transformaţi în fum şi căldură, ca să salvăm florile de cireş care, peste câteva săptămâni, vor deveni fructele pe care le veţi găsi pe piaţă”, scriu, pe Facebook, reprezentanții fermei

Aceştia publică imagini spectaculoase cu cireşii în floare luminaţi, noaptea, de lumânările al căror rol este de a preveni îngheţul şi compromiterea recoltei.

Reprezentanţii livezii povestesc că, în noaptea de joi spre vineri, 20 de oameni care fac parte din echipa fermei pomicole nu au închis un ochi.

„Toată noaptea, pe ger, printre rânduri, au aprins lumânare cu lumânare, le-au supravegheat, le-au stins la răsărit. 20 de oameni care au lăsat deoparte liniştea sărbătorii pentru a salva livada, pentru că atunci când natura loveşte, nu există pauză şi nu există «mai vedem mâine». Poate v-aţi întrebat vreodată de ce cireşele sunt scumpe... Pentru că o singură noapte de ger ne poate lua recolta unui an întreg. Pentru că, uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte. Pentru că în spatele fiecărui kilogram de cireşe sunt nopţi nedormite, oameni obosiţi, decizii grele şi investiţii pe care nimeni nu le vede”, se mai arată în postarea de pe pagina oficială de Facebook a fermei.

Reprezentanii acesteia mai spun că nu se plâng, fiincă îşi iubesc munca, şi îi îndeamnă pe consumatori ca, data viitoare când ţin în mână un pumn de cireşe, să îşi amintească faptul că „în spatele lor sunt oameni care, în noaptea dinaintea Paştelui, au aprins mii de lumânări ca să le poată aduce pe masă”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
