"Cât face 550 împărțit la 2". Ce au răspuns românii la această întrebare banală care a ajuns virală

O împărțire simplă a transformat matematica într-unul dintre principalele subiecte de discuție de pe internet. Cei mai mulți au greșit răspunsul atunci când au fost întrebați cât face 550 împărțit la 2. Întrebarea este dacă de vină sunt orele puține de matematică sau profesorii care o predau.

Reporter: Îmi spuneți vă rog cât fac 550 împărțit la 2?

Bărbat: Împărțit la 2 = 225

Reporter: 275

Femeie: 225

Bărbat: 225

Adolescent: Cât fac 550 împărțit la 2? ...175.

Subiectul, ajuns deja viral, a deschis discuția despre numărul orelor de matematică din școala generală. Profesorii susțin că problema nu o reprezintă cantitatea, ci calitatea orelor.

Robert Eckstein, profesor de informatică: "Termin[m liceul și după 10, 20 ani nu suntem capabili să dăm răspuns la împărțire banală. De ce? Pentru că matematică nu e istorie să ținem minte ani. Matematică e un fel de a gândi și asta trebuie să învețe elevii."

Flavian Georgescu, profesor de matematică: "Dacă îi spunem repetat copilului că tu ești slab pentru că nu poți face probleme de olimpiada, îl convingem să nu mai încerce să facă nici măcar 250 împărțit la 2. Poate dacă am încerca să descoperim nu care e copilul mai bun sau care e mai slab, ci să descoperim la ce e bun fiecare și să adaptăm ce lucrăm cu el, atunci am vedea numai copii care au steguleț pe banca, fiecare are stegulețul de cel mai bun la..."

Matematică nu este o problemă doar a românilor. Premierul britanic ar vrea că toţi elevii să studieze această materie până la 18 ani.

Editor : G.M.