Oana Gheorghiu, unul dintre vicepreședinții PNL aleși la ultimul Congres al partidului, susține că președintele Nicușor Dan a greșit atunci când a nominalizat un premier din partea liberalilor fără o discuție prealabilă cu conducerea partidului. Cu toate acestea, ea subliniază că și șeful statului poate face greșeli, la fel ca orice om.

„Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce funcție ocupă. (...) Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid, dar cred că trebuie să reconstruim împreună încrederea în instituțiile statului român”, a declarat Oana Gheorghiu, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

Întrebată dacă Ilie Bolojan ar fi fost un președinte mai bun decât Nicușor Dan, vicepreședinta PNL a spus că cei doi au stiluri diferite și că o astfel de comparație rămâne una ipotetică.

„Din nou, ar trebui să facem supoziții. Domnul Ilie Bolojan este o persoană diferită de domnul Nicușor Dan. Mi se pare un om foarte pragmatic și foarte orientat către soluții, care ia decizii rapide. Domnul Nicușor Dan este mai analitic, îi place să cântărească mai mult, dar domnul Ilie Bolojan nu a candidat la președinție. Deci nu putem ști exact cum ar fi fost”, a explicat vicepreședinta PNL.

În ceea ce privește o posibilă candidatură a lui Ilie Bolojan la următoarele alegeri prezidențiale, Oana Gheorghiu spune că nu a avut nicio discuție cu acesta pe această temă.

„Nu știu să vă spun asta. N-am avut această discuție. Cred că problemele noastre, la nivelul Guvernului, sunt PNRR, colectarea taxelor și alte lucruri. Nu am discutat despre ce se va întâmpla la viitoarele alegeri”, a afirmat aceasta.

Editor : Andreea Rubica