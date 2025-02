Managerul Spitalului Universitar, Cătălin Cârstoiu, critică acțiunile ANPC în spitale și pune sub semnul întrebării competența instituției de a efectua controale în unități sanitare. „Aceste controale nu au chiar o competență legală pe unitățile sanitare”, a declarat Cârstoiu, într-o intervenție la Digi24, subliniind că verificările ar trebui realizate de autoritățile din domeniul sănătății. Totodată, el atrage atenția asupra faptului că astfel de acțiuni ar putea avea mai degrabă un scop propagandistic decât unul strict de protecție a pacienților.

În contextul unui conflict între ANPC și Ministerul Sănătății, controalele din bucătăriile spitalelor publice au stârnit reacții aprinse. Cristian Popescu Piedone, care a anunțat că va continua controalele în spitale, acuză bucătarii și managerii, pe care îi numește „inconștienți” că iau mâncarea „de la gura bolnavilor”.

Pe fondul acestor evenimente, managerul Spitalului Universitar, Cătălin Cârstoiu, a amintit, într-o intervenție în direct la Digi24, de o experiență similară din trecut și explicând modul în care s-au rezolvat problemele identificate anterior.

„Eu am mai trăit povestea asta cu controlatul de către ANPC a bucătăriilor spitalelor, când această autoritate era condusă de Horia Constantinescu și atunci a venit ANPC-ul, a controlat bucătăria, povestea de acum un an și ceva. Și într-adevăr, au fost niște nereguli găsite pe infrastructura bucătăriei, care ne-au pus în situația de a găsi o soluție pentru a renova acel bloc alimentar complet. Și asta s-a întâmplat. Am apelat la parteneri privați, în speță la Fundația Metropolis, la Codin Maticiuc și împreună cu ei am făcut o bucătărie ca la carte.”

Referitor la controlul inspectorilor ANPC de sâmbătă, Cătălin Cârstoiu a subliniat că „aceste controale nu au chiar o competență legală pe unitățile sanitare”.

Noi în spital avem internați pacienți, ei au un anumit regim alimentat. Noi avem 25 de meniuri pentru afecțiuni diferite. Noi nu încasăm bani de la pacienți pentru mâncare. Noi nu suntem un operator economic, cum are dreptul să controleze ANPC-ul.

„Toată lumea își dorește ca un pacient care e internat în spital să aibă o hrană corectă, bogată caloric, cantitativ, suficientă și să respecte anumite prescripții medicale. eu cred că până la urmă, efortul ăsta comun ar fi putut fi mult mai elegant, dacă ar fi fost o evaluare corectă a Direcțiilor de Sănătate Publică, a Inspecției Sanitare de Stat. Și Direcțiile Sanitare Veterinare au drept de control și pot să aprecieze siguranța alimentului. Adică situația e un pic mai complicată. Iar eu cred că soluții pertinente, corecte și elegante pot fi găsite pentru a face un bine până la urmă bolnavilor, că despre asta e vorba”, a declarat el.

Cârstoiu spune că ANPC încearcă „să atragă atenția de la alte probleme”

Întrebat în ce măsură au fost respectate normele sanitare, managerul a subliniat că „este alertă epidemiologică în momentul acesta, iar accesul în unitățile sanitare se face după niște reguli foarte bine stabilite. Eu cred că atunci când intri în bucătăria unui spital, sigur îți iei un halat pe tine, dar trebuie să ai și mască, trebuie să ai și bonetă”.

Cătălin Cârstoiu a criticat concentrarea exclusivă pe spitalele publice, sugerând că inspecțiile ar trebui extinse și la unitățile private.

„Noi suntem spitale înscrise în registrul unic al unităților sanitare. Aș vrea să-l văd pe domnul Piedone că merge în control și la SRL-urile care administrează spitale private, pentru că și acolo, în accepțiunea dânsului, sunt consumatori, sunt pacienți care mănâncă catering, există bucătărie proprie și acolo. Și ar fi interesant de văzut”, a adăugat el.

Eu cred este încă o încercare de a arăta că, în spitalele publice, și așa cu o percepție destul de proastă în opinia publică, sunt lucruri în neregulă pentru a atrage atenția de la alte probleme.

Referindu-se la prezența activă a lui Cristian Popescu Piedone în mediul online, Cătălin Cârstoiu a subliniat că acesta are o experiență vastă.

„Cristian Popescu Piedone are o experiență în social media, nu de azi, de ieri. Face exact ce a făcut tot timpul, ceea ce eu, spre exemplu, nu am, nici alți colegi de-ai mei nu au. Noi nu prea suntem obișnuiți cu rețelele de socializare.”

