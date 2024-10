Cătălin Dancu este acuzat de DNA că a accesat ilegal date ale Poliţiei și a solicitat date secrete. Cum se apără „avocatul vedetelor”

Cătălin Dancu, supranumit „avocatul vedetelor” și fost consul general al României la New York (2017-2019), este acuzat de DNA că a accesat ilegal date ale Poliţiei. Dancu neagă învinuirile și spune că se consideră „total nevinovat”, scrie News.ro.

DNA a anunţat că un subcomisar de la Poliţia Autostrăzi din cadrul IGPR a fost trimis în judecată pentru că ar fi înfiinţat şi organizat un salon de înfrumuseţare de pe urma căruia a obţinut venituri de 260.000 de lei, lucru incompatibil cu funcţia sa.

Potrivit DNA, în acelaşi dosar este implicat şi avocatul bucureştean, care l-ar fi instigat pe poliţist să-şi pună colegii să acceseze sistemul informatic al Poliţiei.

Procurorii Secţiei de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie, din cadrul DNA, au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a ofiţerului de poliţie George Cristian Mirică, subcomisar la Brigada Autostrăzi a IGPR, pentru infracţiuni privind operaţiuni financiare efectuate ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, participaţie improprie la infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (în modalitatea instigării), participaţie improprie la infracţiunea de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (în modalitatea instigării), informează DNA.

Potrivit ancetatorilor anticorupţie, în aceeaşi cauză a fost trimis în judecată și Cătălin Dancu, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, și fost consul general al României la New York. Acesta este acuzat de participaţie improprie la infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (în modalitatea instigării) şi participaţie improprie la infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, în modalitatea instigării.

Sursa citată mai menţionează că, în perioada în perioada iulie 2023 – iunie 2024, la solicitarea avocatului din Baroul Bucureşti, subcomisarul de la Poliţia Autostrăzi şi-ar fi determinat colegii, în afara atribuţiilor de serviciu, să acceseze bazele de date administrate de IGPR, pentru a obţine date despre alte persoane, nedestinate publicităţii.

Cum se apără Cătălin Dancu

Dancu se declară nevinovat şi spune că şi-a desfăşurat activitatea în dosarul respectiv „sub mandat de avocat ales”.

„Activitatea mea în acest dosar am desfăşurat-o sub mandat de avocat ales, iar toate diligenţele efectuate în relaţia cu Poliţia Rutieră au fost sub autoritatea acestei împuterniciri avocat-client”, a declarat Cătălin Dancu, potrivit replicaonline.ro.

Cunoscutul avocat bucureştean susţine că nu a solicitat „niciodată” informaţii „secrete” şi nu a cerut „niciodată fără drept” această informaţie.

„Nu am urmărit niciodată, în cariera mea profesională, să îmi exercit atribuţiile în relaţia cu clienţii într-un mod ilegal”, afirmă Cătălin Dancu.

Avocatul respinge „cu toată fermitatea” acuzaţia adusă de DNA şi îşi asigură „toţi clienţii”, dar şi opinia publică de „totala” sa nevinovăţie în ceea ce priveşte acuzaţia respectivă.

„Îmi voi continua eforturile de a demonstra în faţa instanţei competente erorile pe care DNA le comite cu privire la persoana mea şi sunt convins că instanţa va analiza şi va confirma nevinovăţia mea în cauză", a mai susţinut avocatul Cătălin Dancu.

Dancu a devenit celebru în țară datorită numelor clienților pe care i-a reprezentat in diverse procese- Radu Mazăre, Dinu Patriciu, Mihai Pacepa, Gigi Becali sau Dumitru Sechelariu.

Editor : S.S.