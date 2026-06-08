Cătălin Predoiu: „Crima organizată lucrează integrat, organizat, sofisticat. Răspunsul instituţiilor să fie în aceeaşi manieră”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat, luni, la deschiderea conferinţei „Strengthening U.S.-Romanian Transnational Cooperation on Combating Organized Crime”, că, în prezent, crima organizată reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări la adresa societăţilor democratice. „Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite este extrem de important pentru România nu numai în plan securitar şi militar, ci şi în ceea ce priveşte integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii şi al combaterii criminalităţii”, a declarat el. La rândul său, procurorul general Cristina Chiriac a afirmat: „Cooperarea româno-americană reprezintă un exemplu de parteneriat instituţional solid, construit pe valori comune, încredere reciprocă şi obiective convergente privind apărarea statului de drept şi a siguranţei cetăţenilor”.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, procurorul general al României, Cristina Chiriac, şi procurorul-şef al DIICOT, Codrin-Horaţiu Miron, au deschis, luni, la Constanţa, conferinţa bilaterală „Strengthening U.S.-Romanian Transnational Cooperation on Combating Organized Crime”, organizată de U.S. Department of Justice, în prezenţa ofiţerilor specializaţi ai Poliţiei Române şi a reprezentanţilor FBI, DEA şi Secret Service acreditaţi în România.

Conferință la Constanța

Conferinţa, care se desfăşoară în perioada 8-10 iunie, reuneşte instituţii-cheie din ambele ţări: procurori DIICOT, Poliţia Română - inclusiv structurile de combatere a criminalităţii organizate şi Poliţia de Frontieră - alături de reprezentanţi ai agenţiilor federale americane de aplicare a legii.

Din partea Departamentului de Justiţie al SUA (U.S. Department of Justice), evenimentul a fost deschis de John Hanley, consilier juridic rezident al Biroului de Dezvoltare Profesională, Asistenţă şi Instruire a Procurorilor din Străinătate. Din partea română, la ceremonia de deschidere au luat parte chestorul Vasile Costea, inspector general adjunct al Poliţiei Române, şi comisarul-şef Daniel Filip, director adjunct al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, arată MAI.

Cătălin Predoiu a subliniat că dimensiunea de securitate a Parteneriatului Strategic româno-american trebuie dublată de forme concrete de cooperare operaţională.

„Crima organizată lucrează integrat, organizat şi din ce în ce mai sofisticat. Răspunsul instituţiilor de aplicare a legii trebuie să fie în aceeaşi manieră: integrat, organizat, bazat pe cooperare extinsă şi aprofundată”, a declarat el.

Ministrul interimar de Interne a atras atenţia asupra caracterului tot mai global al fenomenului.

„Crima organizată a devenit un actor global, cu multiple reţele integrate, care acţionează în forme diverse şi reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări la adresa societăţilor democratice”, a afirmat Predoiu.

Predoiu a subliniat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat şi prin acţiuni concrete: „Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite este extrem de important pentru România nu numai în plan securitar şi militar, ci şi în ceea ce priveşte integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii şi al combaterii criminalităţii”.

„Structuri infracţionale complexe, dinamice, flexibile şi profund interconectate”

La rândul său, procurorul general al PICCJ, Cristina Chiriac, a mulţumit partenerilor din cadrul Departamentului de Justiţie al SUA - Biroului de Dezvoltare Profesională, Asistenţă şi Instruire a Procurorilor din Străinătate pentru organizarea acestui eveniment şi pentru sprijinul constant acordat autorităţilor judiciare române în dezvoltarea unor mecanisme moderne şi eficiente de cooperare judiciară şi investigare a criminalităţii organizate.

Referindu-se la criminalitatea organizată transfrontalieră, procurorul general a arătat că aceasta „reprezintă, în prezent, una dintre cele mai grave ameninţări la adresa ordinii juridice, securităţii publice şi stabilităţii instituţionale”.

„Nu mai discutăm despre forme izolate de criminalitate, ci despre structuri infracţionale complexe, dinamice, flexibile şi profund interconectate la nivel regional şi internaţional. Aceste reţele infracţionale funcţionează în logica economică a profitului monetar, pe care, ulterior, caută să-l introducă în circuitul civil licit prin diverse modalităţi de «albire», utilizând infrastructuri digitale şi mecanisme financiare complexe, iar în siajul acestei finalităţi se prevalează de mobilitatea transfrontalieră, de vulnerabilităţile sociale şi de instabilităţile geopolitice. Într-un atare context, răspunsul instituţional nu poate fi decât unul direct proporţional, bazat pe cooperarea transnaţională, schimbul de expertiză, inovare tehnologică şi consolidarea parteneriatelor strategice dintre autorităţile judiciare şi poliţieneşti din diverse state. Infracţiuni precum traficul de droguri, de persoane, de migranţi, criminalitatea informatică, spălarea banilor sau fraudele financiare nu mai pot fi analizate şi investigate într-o dimensiune exclusiv naţională, întrucât efectele lor depăşesc rapid frontierele unui singur stat”, a subliniat Chiriac.

Ea a precizat că „România, în general, şi Ministerul Public, în particular, acordă o importanţă semnificativă combaterii criminalităţii organizate, iar în acest sens, cooperarea cu partenerii americani reprezintă un pilon al eficienţei instituţionale, având funcţia de a dezvolta tehnici investigative moderne, adaptate dinamicii evolutive a criminalităţii, dar şi funcţia de a conlucra pentru prevenirea sau, după caz, depistarea săvârşirii unor infracţiuni”.

„Combaterea eficientă a criminalităţii organizate presupune, deci, o schimbare de paradigmă: deplasarea conceptuală şi operaţională dinspre reacţia instituţională izolată către acţiunea coordonată, integrată şi bazată pe o cooperare internaţională reală. Nicio instituţie şi niciun stat nu mai pot răspunde, astăzi, de unele singure unor fenomene infracţionale care operează global, utilizând tehnologii emergente şi care au ca particularitate capacitatea permanentă de adaptare. De aceea, parteneriatele strategice, transnaţionale, dintre autorităţile judiciare şi poliţieneşti devin esenţiale pentru protejarea statului de drept şi pentru menţinerea încrederii publice în instituţiile statale. Din această perspectivă, cooperarea româno-americană reprezintă un exemplu de parteneriat instituţional solid, construit pe valori comune, încredere reciprocă şi obiective convergente privind apărarea statului de drept şi a siguranţei cetăţenilor”, a adăugat Chiriac.

Potrivit procurorului general, „România nu mai este de mult un simplu beneficiar de asistenţă tehnică şi juridică”.

„Astăzi, ţara noastră este un furnizor regional de securitate şi un hub de expertiză judiciară în Europa de Est. Procurorii şi poliţiştii români sunt recunoscuţi internaţional pentru profesionalismul şi curajul lor. Totuşi, nu trebuie să cădem în capcana autosuficienţei. Provocările viitorului, precum utilizarea inteligenţei artificiale de către reţelele criminale sau schemele tot mai complexe de fraudă financiară ne obligă să păstrăm ritmul dezvoltării, urmărind a fi cu un pas înaintea evoluţiei criminalităţii organizate. Sunt convinsă că sesiunile de lucru din cadrul acestui program vor genera concluzii utile, relaţii profesionale solide şi perspective practice care vor contribui la eficientizarea activităţii noastre comune”, a conchis Chiriac.

Editor : Sebastian Eduard