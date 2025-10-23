Câte adăposturi antiaeriene există în fiecare județ din țară. Șeful Armatei: „Este absolut necesar să revedem acest sistem”

Şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, a afirmat că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) nu este responsabil cu gestionarea adăposturilor anti-aeriene şi consideră că este o problemă de siguranţă naţională şi trebuie revăzut acest sistem de adăposturi. El a adăugat că MApN are o evidenţă a acestor adăposturi, dar şi a reţelei de metrou care poate fi folosită în acest scop, relatează News.ro.

Şeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, despre situaţia adăposturilor anti-aeriene.

„Ministerul Apărării Naţionale nu este structura responsabilă cu gestionarea adăposturilor anti-aeriene, anti-atomice sau de altă natură. În schimb este o problemă de siguranţă naţională şi s-a văzut foarte clar în conflictul din proximitatea graniţelor României că este absolut necesar să revedem acest sistem de adăposturi”, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad.

El a adăugat că MApN are o evidenţă a acestor adăposturi, dar şi a reţelei de metrou care poate fi folosită în acest scop.

„Vreau să vă asigur în schimb de un alt lucru. Ministerul Apărării Naţionale are o evidenţă a unei bune părţi a acestor adăposturi. Avem o evidenţă a reţelei de metrou care poate fi folosită în acest scop. Avem o evidenţă a tuturor clădirilor cu subsol peste două niveluri şi avem planuri de evacuare pregătite cel puţin pentru unităţile militare sau în ceea ne priveşte, pentru sarcinle pe care le avem, pentru evacuare. Dar există foarte mult spaţiu de îmbunătăţire în acest domeniu”, a mai transmis şeful Statului Major al Armatei.

București și Ilfov, cele mai multe adăposturi de protecție civilă

Bucureştiul şi judeţul Ilfov au cele mai multe adăposturi de protecţie civilă, respectiv 588, însă doar 1 din 3 adăposturi este operaţional, potrivit datelor prezentate într-un raport al Curţii de Conturi.

Numărul adăposturilor de protecție civilă operative din fiecare județ

Judeţul Dolj are 213 adăposturi, Galaţiul are 185, Prahova are 183 de adăposturi, Constanţa - 114, Bihor 96 şi Braşov 93.

La polul opus sunt 7 judeţe care au mai puţin de 8 adăposturi pentru protectia civililor în caz de conflict armat. În Caraş-Severin există 8 astfel de adăposturi, în Tulcea sunt 6, în Dâmboviţa şi Buzău câte 5, judeţele Vrancea şi Giurgiu au câte 3 adăposturi, în timp ce judeţul Neamţ are doar un adăpost.

România are de zece ori mai puţine adăposturi în care populaţia civilă poate fi protejată în caz de război, numărul acestora fiind de zece ori mai mic decât al adăposturile de protecţie civilă existente în Finlanda, ţară cu o populaţie de nici 6 milioane de locuitori, arată acelaşi raport al Curţii de Conturi privind adăposturile civile din România şi modul în care acestea sunt administrate şi întreţinute.

