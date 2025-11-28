Live TV

Video Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din țară cu cele mai mari facturi. Explicația autorităților

În topul celor mai mari tarife la apă și canalizare sunt Neamț, Prahova și Iași. Credit foto: Guliver/Getty Images

Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare în România. În județele mai sărace, oamenii plătesc mai mult pentru apă potabilă consumată și trimisă în sistemul de canalizare. Sunt și cazuri în care facturile sunt de trei ori mai mari pentru consumatorii din județ decât pentru cei din municipiul reședință.  Specialiștii au și o explicație: sunt mai puțini consumatori la care să se împartă costurile. La nivel național, tariful mediu pentru apă și canalizare este de 14,48 de lei/m3, fără TVA. 

„Doamne, într-adevăr, e cea mai scumpă!”, exclamă o femeie din județul Prahova.

„E destul de mult și mai ales că noi avem apă aici destulă. Probabil costă mult igienizarea locurilor de captare”, spune altcineva.

„E foarte scumpă! E exagerat!”, completează altcineva.

„Apa care curge la robinete nu are același preț în toată țara. Nici măcar în același județ. Un exemplu este Prahova, unde apa și canalizarea împreună ajung la 18,51 lei și, în Ploiești, regăsim unul dintre cele mai mici tarife din țară, 6,88 lei”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. În topul celor mai mari prețuri regăsim Neamț, Prahova și Iași.

„Dacă fac o comparație cu o conductă de un kilometru de apă în București, am 5.000 de abonați, dar dacă fac o conductă în județul Vaslui de un kilometru am 20 de abonați. Costurile de pompare, de tratare sunt aproape la fel, curentul - prețul la fel. E vorba și de gradul de urbanizare”, explică președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Ionel Tescaru.

Și la Buzău, tariful la apa potabilă depășește cu puțin 10 lei, iar la canalizare aproape 7 lei.

„Pe lună se consumă în jur de 5 metri cubi, la două persoane, apartament cu două camere, și se duce la 54-55 de lei”, spune o femeie.

„Cred că e cam mult, peste 70 sau 80 de lei numai apa”, calculează altcineva.

„În Turda, de exemplu, locuitorii au unele dintre cele mai mari tarife din țară. Pentru apa potabilă, oamenii plătesc peste 9 lei/m3, iar pentru canalizare 7,73 lei/m3”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Pe două luni - 600 de lei, dar nu știu de ce. E foarte mult, trei persoane”, spune un bărbat.

„La nivelul municipiului Târgu Jiu, tariful apei a crescut în 2 ani cu 2 lei. Așa se face că în acest moment locuitorii plătesc 14,34 de bani pentru un metru cub de apă”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„E mare pentru banii care se iau în ziua de astăzi”, concluzionează un bărbat.

La polul opus, cele mai mici tarife le plătesc, culmea, cei din Ploiești, județul Prahova, dar și cei din București și cei din Chiajna, județul Ilfov. La nivel național, tariful mediu pentru apă și canalizare este de 14,48 de lei/m3, fără TVA.

